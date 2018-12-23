Hyundai Assan, yıllık 230 bin adet üretim kapasiteli fabrikasına yeni bir yatırım daha yaptı. Geliştirilen boya bölümü, siyah tavan rengine sahip çift renkli i20’leri üretmeye başladı. Hyundai Assan bu modelden yılda 33 bin adet üretecek.

Ürettiği i10 ve i20 modelleriyle hem iç hem de ihracat pazarlarında büyük beğeni toplayan Hyundai, İzmit’teki fabrikasını geliştirmeye ve kalitesini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni bir yatırımla boya bölümünü geliştiren Hyundai Assan, mevcut hatlarının üretim çeşidini artırmış oldu. Yeni boya bölümüne eklenen siyah tavan rengi uygulaması, i20 ve i20 Active modellerini daha şık ve daha sportif hale getiriyor.

YILDA 33 BİN ADET ÜRETİLECEK

Yılda 33 bin adet üretilecek olan çift renkli i20 modelleri Avrupa’dan gelen talepleri fazlasıyla karşılayacak ve daha sonra iç pazarda da satışa sunulacak. Boya hattında 11 farklı renk seçeneği bulunurken ayrıca direkler, tavan, karkas ve bagaj kapağı üst bölgeleri de en son teknoloji robotlarla siyah renge boyanabiliyor.

1997 YILINDA ÜRETİM BAŞLADI

İlk olarak 1997 yılında üretime başlayan fabrikanın boya bölümü, bugünkü son yatırımla beraber toplam 24.200 metrekarelik alana ulaştı. Ayrıca toplam 351 personelin görev aldığı bölümde 49 adet robot bulunuyor. Saatte 36 adet araç boyayabilen hatta 63 adet de istasyon bulunuyor.