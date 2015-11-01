Hyundai i30 1.4 Turbo DCT Test Sürüşü

Hyundai’nin Avrupalı modeli i30, yeni nesliyle çok daha iddialı hale gelerek test konuğumuz oldu. Araçta görev yapan 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motor hem hızlı hem tutumlu

GÖKHAN KARA

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Hyundai, yeni modelleriyle satış performansını artırmaya devam ediyor. Markanın Avrupalı tüketiciler için Avrupa’da geliştirdiği ilk model olan i30, kısa bir süre önce 3’üncü nesliyle pazara sunuldu. İlk iki nesliyle önemli başarılan elde eden i30, yeni jenerasyonuyla çok daha iddialı bir otomobil haline getirilmiş. Bize yeni nesil 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motoruyla konuk olan araç, güçlü ve tutumlu yapısıyla dikkat çekiyor.

AVRUPALI TASARIM DAHA DİNAMİK

İlk iki neslin en güzel detaylarını üzerinde barındıran yeni i30, şık tasarımıyla sınıfının çekici modelleri arasında yerini alıyor. Geniş ızgara, çekik farlar ve V şekilli LED gündüz farlarıyla öne çıkan tasarım, arkada da sportif çizgilerle devam ediyor. Tucson modelini andıran arka far grubu, keskin hatlar ve bagaj spoyleriyle oldukça dinamik görünüyor. Yenilenin iç mekan ise oldukça şık ve kalite hissi artırılmış. Yeni direksiyon simidinin üzerinde bolca kumanda birimine yer verilmiş. Sade ve net gösterge tablosu rahat takip ediliyor. Yenilenen kokpitte büyük havalandırma ızgaraları ve hemen altındaki otomatik klima kontrolleri oldukça şık. Kokpitin üstüne yerleştirilen 5 inçlik multimedya ekranı, küçük görünüyor. 8 inçlik çok daha şık ekranın en üst pakette bile ekstra olarak sunulması bir eksiklik. Vites kolunun yanındaki tuştan, sürüş modaları (Normal, Sport, Comfort) seçiliyor. Aracın iç hacmi oldukça ferah. Arka bölümde bile yolculara yeterli alan sağlanmış. 395 litrelik bagaj hacmi ise kullanışlı.

YENİ TURBO BENZİNLİ MOTOR NASIL?

Konuğumuz olan yeni nesil benzinli ünite, 1.4 litre hacminde. 140 beygir güç ve 242 nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile kombine ediliyor. 1315 kilogramlık otomobile keyifli bir performans sağlayan motor, otomatik şanzımanla uyum içerisinde. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.2 saniyede tamamlayan araç, saatte 205 kilometre sürate ulaşabiliyor. Oldukça canlı olan motor, ana hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor. Hızlı geçişleriyle performansa katkı sağlayan DCT, tüketimin düşük kalmasına da katkı sağlıyor. Fabrika verilerine göre 5.5 litre olan ortalama tüketim, sakin kullanımda rahatlıkla yakalanabiliyor. Bizim şehiriçi ağırlıklı güzergahımızda elde ettiğimiz ortalama değerse 6.7 litre oldu.

FİYATI NE KADAR?

Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulan araçta isteğe bağlı olan kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil fren destek sistemi, uzun far asistanı, yorgunluk tespit sistemi, akıllı hız sabitleyici, direksiyondan kumandalı vites, Full LED farlar, ön/arka park sensörleri parçalı deri döşeme, elektrikli sürücü koltuğu gibi pek çok teknolojik ve konfor elemanı tercih edilebiliyor. 76 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan aracı dizel versiyonu 95 bin 550, üst paketle sunulan turbo beslemeli benzinli versiyonuysa 104 bin liralık etiket taşıyor. DCT şanzıman ise 6 bin lira farkla sunuluyor. Aracın fiyatı, rakiplere göre makul tutulurken, opsiyonel donanımların tamamı alındığında bile rekabetçi seviyede kalabiliyor.