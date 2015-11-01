Hyundai i30 1.6 CRDi DCT test sürüşü

i30 SINIF ATLAMIŞ

Hyundai, yeni nesil i30 ile kalite ve donanımda sınıf standartlarını zorluyor. Premium modelleri aratmayan özellikleriyle yeni araç, cazip fiyatıyla da dikkat çekiyor

GÖKHAN KARA

Koreli otomotiv devi Hyundai, Avrupa için geliştirdiği ‘i’ serisinin ilk temsilcisini yeniledi. Kompakt hatchback pazarının önemli oyuncularından i30, 3’üncü jenerasyonuyla yollara çıkmaya başladı. İlk iki nesli tasarım çizgilerini de barındıran yeni araç, modern ve sportif tasarımıyla konuğumuz oldu. Sınıfının en şık temsilcilerinden biri olmayı sürdüren araç, çekik farları ve uzatılmış burnuyla farklı görünmeyi başarıyor. Yüksek omuz çizgisi araca kaslı bir ifade kazandırıyor ve bu çizgi profil boyunca ilerliyor. Arka tasarımda markanın kompakt SUV modeli Tuscon’dan izler görülüyor. Yeni arka tampondaki siyah kaplama dikkat çekici.

AKILLI CEPLERLE UYUMLU

Aracın boyutlarına baktığımızda 4.30 metrelik uzunluğa, 1.78 metrelik genişliğe ve 1.47 metrelik yüksekliğe sahip. Aracı iç tasarımı ise çok daha modern bir görünüme sahip. Yeni kumanda elemanları, büyük dokunmatik ekran, yeni direksiyon simidi ve havalandırma ızgaraları hoş bir bütünlük sağlıyor. Ortadaki 8 inçlik oldukça kaliteli multimedya ekranı, navigasyon sisteminin yanı sıra Android Auto ve Apple Car desteği sunuyor. Araçta ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Üst pakette sunulan akıllı hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve kör nokta uyarı sistemi ile eksiksiz bir donanım seviyesini sağlanmış. Araçta sunulan yaşam alanı sınıf ortalamalarının üzerinde, kalite ise oldukça iddialı. 395 litreye ulaşan bagaj da sınıfının en değerlerinden.

136 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni nesil i30’da 2’si benzinli olmak üzere toplam 3 motor seçeneği sunuluyor. Bize konuk olan dizel seçenek, 1.6 litrelik CRDi ünite. 136 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile kombine ediliyor. 1368 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan motor, otomatik şanzımanla uyum içerisinde. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.6 saniyede tamamlayan araç, saatte 200 kilometre sürate ulaşabiliyor. Hızlı geçişleriyle performansa katkı sağlayan DCT, asıl hünerini tüketim değerlerinde sergiliyor. Fabrika verilerine göre 4.1 litre olan ortalama tüketim, araç, testimizin sonunda 5.5 litre olarak yol bilgisayarına yansıdı.

FİYATI OLDUKÇA REKABETÇİ

Hyundai, yeni i30 için 79 bin 400 liralık (1.4 litre benzinli, Style) başlangıç fiyatı belirlemiş. Bize konuk olan Elite donanımlı dizel-otomatik versiyon ise 108 bin 500 liralık etiket taşıyor. Rakiplere göre makul seviyedeki bu fiyat, zengin bir donanım listesiyle destekleniyor. Marka ayrıca, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı, otomatik acil fren destek sistemi, ön çarpışma uyarısı, uzun far asistanı, kablosuz şarj sistemi, elektrikli sürücü koltuğu, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya ve navigasyon sistemi, Full LED farlar, akıllı hız sabitleyici gibi üst düzey donanımları da 2 farklı paket olarak sunuyor.