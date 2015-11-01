Hyundai i30 6 bin lira indirimle otomatik oluyor

1 saat önce

Hyundai Assan, son çeyreğin ilk kampanyasını açıkladı. Yeni i30 modelindeki 6.000 TL’lik otomatik şanzıman farkı kampanyası, Ekim’de de devam ediyor.

Ürün yelpazesini her geçen gün daha da geliştiren ve müşteri memnuniyetini her zaman ilk sırada tutan Hyundai, tüm modelleri için sunduğu avantajlardan daha da fazla yararlanılabilmesi mevcut kampanyalarını Ekim ayında da devam ettirme kararı aldı.

Yeni otomobil alacaklara büyük kolaylık sağlayan Hyundai, İzmit’te Türk işçisinin emeğiyle ürettiği i10 ve i20 modellerinde 12.000 TL 12 ay 0 faiz uygulaması yapıyor. Elantra modelinde 6.900 TL’ye varan nakit indirimi sağlayan Hyundai, ayrıca 50.000 TL 24 ay 0.99 faizli kredi de sunuyor. Düşük orana sahip 50.000 TL 24 ay 0.99 faiz seçeneği Tucson modelinde de geçerli. Sıfır faizin haricinde düşük oranlı kredi seçenekleri de sunan Hyundai, Yeni i30 modelindeyse 6.000 TL değerindeki DCT otomatik şanzıman fiyat farkını hediye ediyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Hyundai ailesi olarak satış avantajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Yeni i30 modelimizde sunduğumuz 6.000 TL’lik DCT şanzıman farkı bizden kampanyasının sürmesi için talep aldık. Yeni i30, markamız için son derece önemli bir model. Piyasaya sunulduğu günden bu yana Türkiye’de 40 bine yakın i30 satışı gerçekleştirdik. Yeni i30 modelimizde benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra 7 Yıl veya 80.000 km Garanti seçeneğini de sunuyoruz” dedi.