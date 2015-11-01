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Hyundai i30 N TCR 24 saatlik yarışta

Hyundai i30 N TCR 24 saatlik yarışta
12 dakika önce
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Hyundai,N Motorsporları Takımı’nın geliştirdiği i30 TCR (Touring Car) ile 24 saatlik dayanıklılık yarışlarına giriyor. İtalya’nın meşhur Misano Pisti’nde düzenlenecek yarışta ter dökecek olan Yeni i30 N TCR, hem performansını hem de sistemlerini resmi tanıtımdan önce test edecek.

Hyundai Motorsporları Takımı, lansman öncesi Yeni i30 N TCR modeliyle ilk kez resmi bir yarışa katılıyor. Pist için tasarlanan ilk Hyundai Motorsport projesi i30 N TCR, 7-9 Temmuz tarihlerinde,İtalya’nın MisanoPisti’nde düzenlenen Touring Car Endurance Series 24H’de dişli rakipleriyle karşılaşacak. Hyundai N mühendisleri, otomobilin performans değerlerini ölçümlemek ve aynı zamanda var olan sistemleri daha da geliştirmek adına geleneksel test yöntemlerinin aksine resmi bir yarışı tercih ediyor. Bu yarış, Hyundai i30 N TCR için oldukça önemli. Aracın kondüsyonu, dayanıklılığı, tasarımı, aydınlatma ve yakıt sistemi zorluklarla mücadele edecek ve akabinde resmi model üzerindeki geliştirmeler için yol gösterici olacak.

TEPKİLERİ ÖLÇECEK

Hyundai i30 N TCR, markanın gelecekteki yüksek performanslı N logolu ürün gamınayön verecek ve aynı zamanda 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan i30 N için de önemli bir kilometre taşı olacak. Henüz homologeolmayan i30 N TCR, yarış sırasında TCR sınıfının bir parçası olmayacak ve GT4 otomobiller ile birlikte gruplandırılacak. Sonuç odaklı olmanın aksine, Hyundai i30 N TCR ve takımın yarıştaki asıl amacı, farklı koşullarda nasıl tepkiler verdiğini görmek olacak.

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