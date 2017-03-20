Hyundai i30N ile buz üstünde

Hyundai’nin yüksek performanslı ilk modeli i30 N, dayanıklılık ve aerodinamizm geliştirmeleri için buz üstünde zorlu testlere başladı. Hyundai i30 N’in direksiyonunda ise markanın Belçikalı ralli pilotu Thierry Neuville var.

Hyundai i30 ailesinin Wagon’dan sonraki üçüncü üyesi olan i30 N, seri üretim öncesi son testlerini yapmaya devam ediyor. Hyundai’nin Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği tecrübelerle geliştirmeye başladığı i30 N, aynı zamanda Koreli markanın bu segmentteki ilk yüksek performanslı modeli. Hyundai Motorsport FIA WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) pilotu Thierry Neuville, gelişme programının bir parçası olarak İsveç Arjeplog’da kar ve buzla kaplı zeminde aracın yol performansını denerken aynı zamanda ralli dünyasındaki deneyimlerini de aracın gelişimi için mühendislerle paylaşıyor. Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi mühendisleri tarafından Avrupa’da geliştirilen otomobil, özellikle zorlu şartlarınyla ünlü Arctic Circle’ın etrafında kış testlerine tabi tutuluyor. Hyundai i30 N’nin performans ve sürüş özelliklerine odaklanan Neuville ve mühendisler, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), LSD (Sınırlı Kaymalı Diferansiyel), direksiyon, süspansiyon sistemi ve lastikler üzerinde çalışarak i30 N’nin dinamik sistemleri üzerindeki son ayarları yapıyorlar.

İKİNCİ YARIDA AVRUPA’DA

Hyundai WRC pilotu Thierry Neuville, Yeni i30 N ile ilgili olarak, “Bir çok kişinin bu aracı merakla beklediğini biliyorum ve kesinlikle bu aracın gelişiminde rol almak benim için son derece keyif verici bir şey. Hyundai mühendisleri aracın şanzımanını ve diferansiyelini yeterince geliştirdiler ve aynı zamanda aracın çekiş ve stabilite kontrol sistemleri de son derece başarılı.

Özellikle ıslak ve kaygan zeminlerde araca hükmetmek oldukça kolay. Kısacası Hyundai i30 N’in direksiyonundayken kendinizi sanki bir ralli otomobilinin içindeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz” dedi. Hız tutkunları tarafından merakla beklenen Hyundai i30 N, 2017’nin ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.