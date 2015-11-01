Hyundai Ionıq hibrit Türkiye’de yola çıktı

Hyundai’nin yeni hibrit modeli Türkiye’de yola çıktı. Ioniq’in fiyatı ne kadar olacak? Yıl sonuna kadar kaç adet satacak? Yakıt tüketimi nasıl? tüm detaylar ve ilk sürüş haberimizde.

Hyundai, yenilikçi hibrit teknolojisine sahip IONIQ Hybrid modelini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Hyundai IONIQ, elektrikli (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid (HEV) motorun sadece tek bir gövdede buluştuğu dünyadaki ilk otomobil olma özelliğine sahip. Her geçen gün artan akaryakıt fiyatları ve aynı zamanda doğaya karşı sorumluluklar göz önüne alınarak geliştirilen Hyundai IONIQ, tamamen yeni bir platform ve esnek motor özellikleri sayesinde eğlenceli bir sürüş sağlıyor. Geleceğe yönelik etkileyici tasarımıyla Hyundai’nin geleneksel çizgilerine bambaşka bir bakış açısı getiren IONIQ, hibrit sınıfına üstün bir yakıt ekonomisi sunuyor. IONIQ Hibrit, sınıf liderliğini hedeflediğinden yakıt verimliliği haricinde konforlu iç mekanı, çekici tasarımı, eğlenceli sürüş özellikleri ve üst düzey donanımlarıyla da öne çıkıyor.

100 KM’DE 3,9 LİTRE

IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI 105 bg, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Fakat bu benzinli motora ek olarak son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. Yeni geliştirilen ve yüzde 96 güç transfer verimliliği ile sınıfında en üst seviyede konfor sunan çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanla donatılan otomobil, oldukça iyi bir yakıt ekonomisi sağlarken aynı zamanda keyifli bir sürüş vaad ediyor. Klasik hibritlerdeki CVT şanzımanın aksine çok daha gerçek bir performans ve sürüş hissi veren 6 ileri DCT, sport sürüş moduna da sahip. Araç fabrika verisi olarak 100 kilometre 3,9 litrelik tüketim gerçekleştiriyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 123 BİN 900 LİRA

Hyundai IONIQ’in en önemli özelliği de geri dönüşümlü malzemelerden ya da çevre dostu malzemelerin yenilikçi kullanımıyla üretilmiş olması. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker Hyundai Ioniq ile ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni hibrit modelimiz markanın Türkiye’deki ilk ürünü. 2020’ye kadar Hyundai olarak 14 adet çevreci otomobil dünya yollarında boy gösterecek. 2017 sonuna kadar bizim hedefimiz 500 adet Ioniq satmak. Aracın başlangıç fiyatı ise 123 bin 900 lira olarak belirlendi. Bu fiyat yüzde 50’lik ÖTV desteğiyle ortaya çıktı.”