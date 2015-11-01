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Hyundai Kona’nın ilk çizgileri ortaya çıktı

Hyundai Kona’nın ilk çizgileri ortaya çıktı

Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği iddialarıyla ortaya çıkan B-SUV modeli Kona’nın nihayet ilk teaser fotoğrafı yayımlandı. Hyundai Kona, markanın B segmentindeki ilk SUV modeli olarak öne çıkıyor. Hyundai, önümüzdeki aylarda dünya prömiyerini yapacağı yeni SUV modeli Kona’nın ilk çizimlerini paylaştı. Başlı başına yepyeni bir model olan Kona, Hyundai’nin yeni tasarım kimliğini devam ettirirken, aynı zamanda ilerici karakterini […]

13 saat önce -
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Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği iddialarıyla ortaya çıkan B-SUV modeli Kona’nın nihayet ilk teaser fotoğrafı yayımlandı. Hyundai Kona, markanın B segmentindeki ilk SUV modeli olarak öne çıkıyor.

Hyundai, önümüzdeki aylarda dünya prömiyerini yapacağı yeni SUV modeli Kona’nın ilk çizimlerini paylaştı. Başlı başına yepyeni bir model olan Kona, Hyundai’nin yeni tasarım kimliğini devam ettirirken, aynı zamanda ilerici karakterini de küçük SUV segmentinde eşsiz bir şekilde vurguluyor. Hyundai’nin yeni bir aile kimliği olan basamaklı ızgara, yeni araçta da karşımıza çıkarken, etkileyici ve güçlü yapısıyla segmentine farklı bir bakış açısı ve alternatif getiriyor. Yeni nesil ikiz tip far, LED farların üstünde konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları ile görsel etkiyi arttırıyor.

B SUV MODEL KONA

Yeni Kona, kompakt SUV segmenti için yeni standartlar belirleyecek. Çevik sürüş dinamikleri, müşteriler için daha iyi bir sürüş deneyimi sunarken ayrıca sürüş konforuna önem veren sürücüler için de daha iyi bir görüş açısı sunuluyor. Hyundai Kona, markanın B-SUV segmentine doğru, cesur bir hamlesini olarak nitelendiriliyor. Adını Hawaii’deki popüler tatil merkezi Kona’dan alan araç, aynı zamanda bölgenin yaşam biçimi özelliklerinin bir çoğunu yansıtıyor. Hyundai bu yeni modeli ile, crossover ve SUV modellerini genişleterek, tüm ihtiyaçlara anında cevap verebiliyor. Hyundai, Kona’nın yanı sıra Creta, Tucson, Santa Fe ve Vera Cruz gibi oyuncularıyla, dünya üzerindeki bir çok SUV pazarında etkin rol oynamaya devam ediyor. Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği iddialarıyla ortaya çıkan B-SUV modeli Kona’nın nihayet ilk teaser fotoğrafı yayımlandı. Hyundai Kona, markanın B segmentindeki ilk SUV modeli olarak öne çıkıyor.

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