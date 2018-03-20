Hyundai modellerinde 11 bin liralık destek

Hyundai Assan, 2018 yılının en büyük ve en avantajlı satış kampanyasına imzasını atıyor. Mart ayında geçerli olacak bu özel avantajlar dahilinde i20, Elantra ve Tucson modellerinde 11.000 TL’ye varan nakit desteği sunuluyor.

Ürettiği şık ve kaliteli otomobillerle otomotiv dünyasının yükselen yıldızı olan Hyundai, Mart ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çok özel avantajlar sunuyor. Hyundai’nin popüler modelleri i20, Elantra ve Tucson’da geçerli olan 11.000 TL’ye varan nakit desteği, yılın en önemli kampanyası olarak öne çıkıyor. Bu özel avantaj sadece peşin alımlarda geçerli olurken, nakit desteği yerine kredi kullanmak isteyenler için de fırsatlar devam ediyor. Hyundai, i10 ve i20’nin tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 20.000 TL 15 ay kredi için 0 faiz seçeneği sunuyor.

HYUNDAI’DE SERVİS KAMPANYASI

Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Servisleri’nde geçerli olacak servis kampanyası ise 31 Mart’a kadar sürecek. Hyundai sahipleri, ücretsiz check-up imkanından yararlanırken 700 TL ve üzeri bakım harcamasında da 100 TL değerindeki Migros alışveriş kartına sahip olacaklar.

AKÜYE YÜZDE 20 İNDİRİM

Aküler de kampanya dahilinde ücretsiz kontrol ediliyor. Değişimin gerekli olması halinde ise yüzde 20 indirim yapılıyor. Ayrıca dört adet lastik alımlarında da 100 TL indirim var. KDV dahil 265 TL’den başlayan Blue Bakım ve parça paketlerinde avantajlı fiyatların yanı sıra Hyundai showroomlarını ziyaret eden araç sahipleri yepyeni Hyundai modellerini de test etme şansına sahip olacaklar.