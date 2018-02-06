Hyundai Santa Fe’nin yüzünü açtı

Hyundai’nin en büyük SUV modeli olan Santa Fe’nin resmi fotoğrafları ortaya çıktı. Çıtayı yükselten Santa Fe, D-SUV segmentinde yeni bir çığır açacak.

Hyundai, yeni SUV modeli Santa Fe’nin ilk resmi fotoğraflarını basınla paylaştı. Yeni Santa Fe, marka adına yepyeni bir sayfa açarak gerek tasarım gerekse konfor anlamında çıtayı daha da yükseltmiş oluyor. Hyundai, SUV sınıfının en konforlu ve en zarif modellerinden birine imza atarak gelişimini hızla sürdürmeye devam ediyor. D-SUV segmentinin yeni oyuncusu Santa Fe, güncel Hyundai modellerinden esintiler sunarken markanın son tasarım dilinin bir üyesi olarak da öne çıkıyor.

DİNGİL MESAFESİ ARTMIŞ

Yeni Santa Fe, göz alıcı, yeni nesil ince tasarımlı farları ve Hyundai ailesinin yeni kimliği olan basamak tipi ızgarasıyla (Cascading Grille) oldukça modern bir görüntü sergiliyor. Dış tasarım, atletik ve cesur çizgilerle karakterize edilirken iç mekan ise birinci sınıf kaliteyi, yatay ve ferah bir düzen ile birleştiriyor. 4.770 mm uzunluğuna ve 1.890 mm genişliğe sahip olan Santa Fe, yerini aldığı modele göre daha uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Artan dingil mesafesi sayesinde iç mekanda daha fazla konfor ve genişlik elde edilmiş.

DONANIMI DAHA ZENGİN

Hyundai Smart Sense teknolojisinin bir diğer parçası olan Santa Fe, ileri seviye aktif emniyet güvenlik paketiyle de adından sıkça söz ettirecek. Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı ile sınıfında bir ilke imza atan otomobil, görünürlüğü düşük alanlarda diğer araçlara fazla yaklaşılması durumunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor aynı zamanda frenleri de otomatik olarak devreye sokuyor. Güvenlik Çıkış Yardımcısı ise, trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları geçici olarak kilitliyor ve olası kazaları önlüyor.