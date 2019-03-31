Hyundai Assan servis operasyonlarında birinci seçildi. 35 Avrupa ülkesi tarafından birinci olan Hyundai, dijital uygulamalar ve servis hizmetlerindeki hızlı çözümler, ödülün alınmasında etkili oldu.

Hyundai Assan, iddiasını ve başarısını almış olduğunu birincilik ödülüyle bir kez daha kanıtlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen 2019 Avrupa Servis Hizmetleri Konferansı’nda, Hyundai’nin yeni projeleri masaya yatırılırken aynı zamanda başarılı ülkelere de ödülleri dağıtıldı. Toplamda 35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Hyundai Assan, en başarılı servis operasyonlarına sahip şirket seçilerek ülkemize ödül kazandırmış oldu. Müşteri memnuniyetine çok fazla değer veren Hyundai Assan, satış sonrası hizmetlerinde kullandığı dijital uygulamalarla da zamandan tasarruf sağlamış oluyor. Aynı zamanda da servis maliyetlerini de azaltan Hyundai Assan, özellikle Dijital Teslimat Öncesi Kontrolleri, Mobil Servis, Ücretsiz Check-up ve Blue Card Sadakat Programı ile öne çıkıyor. Hyundai Assan, i10, i20, Elantra, KONA ve Tucson modellerinde sunduğu opsiyonel Garanti ( 3 Yıl Sınırsız km, 5 Yıl 100.000 km ya da 7 Yıl 80.000 km ) programı ile de müşterilerine güven vermeye devam ediyor.

ÜRÜNLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Etkili bir hizmet sunabilmek için öncelikle yeni bir araç satın alan müşterilerimizi anlayarak empati kurmamız ve güven hissini oluşturmamız gerekiyor. Müşterilerimizin sorununa hızlıca çözüm üretmek ve her an yanlarında olduğumuz göstermek oldukça önemli. Hyundai Assan olarak bizler de ürünlerimize güveniyor ve müşterilerimizi memnun etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.