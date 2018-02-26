4 çekere ihtiyaç var mı?

Hyundai’nin kompakt SUV modeli Tucson, şık tasarımı ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor. Çok zengin bir donanım listesiyle sunulan araç, 2 çeker versiyonuyla daha düşük tüketim değerleri sunuyor

GÖKHAN KARA

Kompakt SUV pazarı her geçen gün yenileniyor ve gelişiyor. Bu gelişime markalar da ayak uydurunca ortaya birbirinden iddialı modeller çıkıyor. Pazarın güçlü oyuncularından biri de Hyundai. Güney Koreli üreticinin kompakt sınıfta mücadele eden SUV modeli Tucson, iddialı tasarımı, zengin donanımı ve güçlü benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Daha önce 4 tekerlekten çekiş sistemiyle konuğumuz olan Tucson, bu ay önden çekişli versiyonuyla bize yeteneklerini sergiledi. Çekik farları, krom kaplı büyük ızgarası ve LED farlarıyla öne çıkan araçta, üst pakette sunulan Bi-LED farlar da işlevselliği kadar tasarımıyla da oldukça başarılı. Aracın sportif mavi rengi ve 19 inçlik alaşım jantlar da tasarımı tamamlıyor. Yerden yüksek yapı araca tam bir SUV görünümü kazandırırken arka tasarımdaki yükseklik hissi de bu tasarıma katkı sağlıyor. Gümüş renkli difüzör ve şık kaplamalar kadar far tasarımı ve çift egzoz çıkışı da arka bölümün dikkat çekici detayları arasında.

İŞÇİLİK VE ERGONOMİ BAŞARILI

Aracın iç tasarımı da sportif çizgilere sahip. Çift renkli kokpit, açık renkler sayesinde oldukça ferah hissettiriyor. Bu hissi büyük açılır cam tavan da destekliyor. Büyük kumanda birimleri kullanımı kolaylaştırırken, 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi de kullanışlı ve kaliteli. Aracın hem ön hem arka bölümünde sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Rahat koltukların tamamı ısıtmalı. Isıtma özelliği direksiyonda da sunulması soğuk havalarda kullanımı kolaylaştırıyor. Yalıtım konusunda da standartların üzerinde olan Tucson, bolca saklama gözüne de yer vermiş. Aracın 448 litrelik bagajı, düşük eşik sayesinde yüklemeye de yardımcı oluyor.

177 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Aracın kalbinde görev yapan 1.6 litrelik benzinli ünite, turbo beslemeyle destekleniyor. 177 beygir güç ve 265 nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile ön aksa iletiyor. 1609 kilogramlık otomobile başarılı bir performans kazandıran bu kombinasyon, aracı 0’dan 100 km/s sürate 9.1 saniyede ulaştırıyor. Saatte 201 kilometre olarak belirlenen maksimum hıza kadar ivmelenme oldukça keyifli. Şanzımanın hızlı geçişleri, ara hızlanmaları da etkili hale getiriyor. Fakat şanzımanın, çok düşük hızlarda 1’inci vitese geçmeye üşenmesi ve 2’nci vitesle devam etme isteği, şehir içinde anlık çekiş kaybına yol açıyor. 1609 kilogramlık otomobil, hızlanma yeteneğini frenleme esnasında da başarıyla sergiliyor. Sınıfının dinamik oyuncularından olan Tucson, genel olarak başarılı tutunma dinamiklerini sahip. Sportif kullanımın, konforu törpülememesi sevindirici. Rahat koltuklar, yetenekli süspansiyon sistemiyle konforu artırıyor.

DONANIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Hyundai, konuğumuzun ortalama tüketimini 7.1 litre olarak (4X4 versiyon: 7.5 litre) açıklıyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakam 8.2 litre oldu. Trafikte kaçarak ve sakin kullanım tarzı benimseyerek fabrika verilerine ulaşmak zor değil. 2 çeker versiyonun asıl başarısı da burada ortaya çıkıyor. 4 çeker versiyondan biraz daha yüksek performans, daha düşük tüketimle birlikte sunuluyor. Oldukça zengin bir donanım listesiyle sunulan bu versiyon, rakiplerle benzer fiyatıyla iddialı. Bu donanım seviyesinde, ABS, TCS, ESP, VSA, yokuş kalkış ve iniş desteği, otomatik acil fren sistemi, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, elektronik park freni, ön/yan/perde hava yastıkları, elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı koltuklar, deri döşeme, ısıtmalı direksiyon, değişken direksiyon modu, 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, navigasyon, hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, Bi-LED ön farlar, LED gündüz farları, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli açılır panoramik tavan, geri görüş kamerası ve 19 inçlik alaşım jantlar gibi uzun bir liste yer alıyor.