Hyundai, Tucson severlere sporcu bir versiyon daha sundu. Daha dinamik bir gövde ile tüketici karşısına çıkmaya hazırlanan N Line serisi, sadece tasarımla değil yeni süspansiyon sistemiyle de dikkat çekiyor.

SUV segmentindeki iddiasını her geçen gün perçinleyen Hyundai, makyajladığı Tucson ile küçük hacimli dizel motoru geçen yıl sundu. Marka şimdi de modeli, çok daha sportif bir seriyle öne çıkarttı. Markanın performans departmanı N Motorsport tarafından geliştirilen N Line serisi, i30’dan sonra ilk kez bir SUV modelde görev aldı. Sportif ve dinamik gövdeyi daha estetik dış tasarım özellikleriyle pekiştiren sporcu araç, 1.6 litrelik turbo benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilecek. Yeni versiyon, Tucson’un mevcut ikonik gücünü, emniyetini ve konforunu doğrudan baz alarak daha sportif bir gövde kitiyle birleştiriyor.

SATIŞLAR YÜZDE 22 ARTTI

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Tucson, tüm Avrupa olduğu gibi ülkemizde de şu an için en kıymetli ve en başarılı Hyundai modeli. Satın alım süreçlerinde tüketicilerin listesine giren Tucson, özellikle 1.6 dizel motorun katkısıyla satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 artırdı. Daha fazla görsellik ve performans geliştirmeleriyle dikkat çeken N Line serisi ise bir SUV’un çok yönlülüğünü ve rahatlığını sportiflikle birleştiriyor. Her iki keyfi bir arada yaşamak isteyen müşterilerimize müthiş bir seçenek olacak” dedi.

19 İNÇ’LİK SİYAH JANT

Model, geleneksel bir C-SUV’un tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve bunlara ek olarak performans serisi N’den ilham alarak dış tasarımda sportifliği fazlasıyla yansıtmış oluyor. Güncel versiyondan farklı olarak, geniş hava girişli ve siyah eklentilere sahip ön ve arka tampon, ilk bakışta dikkatleri çekiyor. İçi karartılmış LED farlar ve 19 inç’lik parlak siyah jantlar da aracın yeni donanımları arasında yer alıyor. Ayrıca arka tampondaki gri renkli difüzörün sağ tarafına konumlandırılan çift çıkışlı son susturucu da N Line için özel olarak üretiliyor. İç mekanda kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra delikli direksiyon simidi, alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor.