Hyundai ve LeasePlan’dan yeni ortaklık

Hyundai kurumsal araç kiralama sektörüne LeasePlan ile adım attı. Mayıs ayı itibarıyla başlayacak olan bu ortaklıkta, müşteriler araçları showroomlardan kiralayacak. Aynı zamanda Hyundai gezici showroom ile Türkiye’yi de gezecek.

Araç kiralama sektöründeki artan talep, yeni işbirliklerini de beraberinde getiriyor. En son Hyundai ile bir araya gelen LeasePlan ise ‘Hyundai Araç Kiralama’ adıyla yeni bir ortaklığa başladı. Bu yeni evlilikle birlikte KOBİ’lere, avukat, doktor, eczacı gibi vergi levhalı gerçek kişilere ve kurumsal müşterilere Hyundai tarafıyla operasyonel kiralama imkanı sağlanmış olacak. Mayıs ayı itibariyle başlayacak olan kiralama programı sayesinde kiralama yapmak isteyenler, araçları önceden detaylı olarak inceleme fırsatı bularak showroomlarından kiralayacak. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2018’in ilk çeyreğinde binek otomobil pazarında yüzde 7.7’lik pay ile üçüncü sırada bulunuyoruz. Sektörün en önemli oyuncularından biri olarak, Hyundai Araç Kiralama sayesinde zengin model yelpazemizde bulunan tüm binek araçlarımızda operasyonel kiralama imkanını sunacağız. Bu doğrultuda global çözüm ortağımız LeasePlan’e bize sağladıkları tüm imkanlar için teşekkür ediyoruz. Tüketiciler için özel olarak hazırladığımız Hyundai pop-up showroom’umuz ile tüm Türkiye’yi gezip Hyundai kalitesini ve eşsiz modellerimizi tüketicilere ulaştıracak ve ziyaret edenlere araçlarımızı yerinde test etme imkanını sunacağız” dedi. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay ise şunları söyledi: “Hyundai’nin geniş ürün yelpazesiyle LeasePlan’in 50 yılı aşkın tecrübesini ve operasyonel gücünü bir araya getiren bu işbirliği, araç kullanıcılarına mobiliteleri için alternatif çözümler üreterek sektöre yenilikçi bir yaklaşım getirmeye devam edecek. Tüm dünyada operasyonel kiralama ve mobilite sektörünün liderlerinden biri olan LeasePlan’in Türkiye ofisi olarak 27 bin aracı aşan bir filo büyüklüğüyle sektörün önemli oyuncularından birisi olmayı sürdürüyoruz.”