Hyundai, SUV segmentindeki yeni modellerinden biri olan Santa Fe’nin ilk çizimlerini paylaştı. Tamamen yeni bir otomabil olan Santa Fe, markanın tüm pazarlardaki SUV iddiasını da pekiştirmiş olacak.

Hyundai, geçtiğimiz hafta Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı Yeni Veloster’den sonra bu kez de Santa Fe’nin ilk çizimlerini paylaşarak yaklaşan yeniliğin sinyalini vermiş oldu. Yeni Santa Fe, markanın 2000 yılından bu yana SUV sınıfında sürdürdüğü rekabetine farklı bir bakış açısı da getirmiş olacak ve ayrıca mevcut pazardan daha fazla pay almaya çalışacak.

ZENGİNLEŞİP ÖYLE GELİYOR

Dördüncü nesil Santa Fe, otomotiv sektörüne öncülük edecek bir takım yeni aktif güvenlik sistemleriyle üretilecek. Smart Sense teknoloji paketiyle öne çıkan yenilikçi otomobilde arka yolcu uyarı sistemi bulunacak. Bu sistem, arka tarafta oturanları takip ederek özellikle çocukların araçtan iniş çıkışlarını anında sürücüye iletecek. Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı ise otomatik fren fonksiyonu ile birlikte geliştiriliyor. Sistem, sınırlı görünürlüğü olan dar alanlarda olası çarpışma riskinden kaçınmak için sürücüyü uyarıyor ve gerektiği durumlarda da freni otomatik olarak devreye sokuyor.