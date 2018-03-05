Hyundai’den 3 SUV 1 sürpriz

Hyundai, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda SUV modelleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle KONA Electric ve NEXO modelleriyle çevre vurgusu yapacak olan Hyundai, Santa Fe’yle de yeni nesil güvenlik sistemlerini tanıtacak. Hyundai’den ziyaretçilerine konsept sürprizi de var.

Hyundai, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modelleriyle şov yapmaya hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak KONA Electric, NEXO ve Santa Fe gibi SUV modellerle ziyaretçilerin karşısına çıkacak olan Hyundai, aynı zamanda yepyeni bir konsepte de standında yer verecek. Yeni konsept otomobil, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkarken aynı zamanda KONA’nın elektrikli versiyonunun dünya prömiyerine de imza atılacak.

YERLİ MODELLERDE BOY GÖSTERECEK

Yeni modellerin yanı sıra ziyaretçilerine yeni IoT kokpitini de gösterecek olan Hyundai, ses tanıma, Yapay Zeka (AI) ve Sürücü Stres Algılaması gibi birçok yeni teknolojiyi paylaşmış olacak. Hyundai, sponsoru olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak hazırladığı i10, i20, i30 ve Tucson Special Edition Go versiyonlarıyla da fuara renk katacak.