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Hyundai’den avantajlı tarife

Hyundai’den avantajlı tarife
5 dakika önce
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Hyundai, yaz tatilinin kapımızı çaldığı bu günlerde sürücü belgesini ilk kez alanlara, yeni mezun olan öğrencilere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına ve adalet ve yargı mensuplarına çok özel avantajlar ve imkanlar sunuyor.

Hyundai, tüm dünyadaki hızla gelişimine devam ederken aynı zamanda ayrıcalıklı satış ve satış sonrasındaki faaliyetleriyle de adını duyurmaya devam ediyor. Türkiye’de de hizmetlerine ara vermeden devam eden Hyundai, Haziran ayında geçerli olmak üzere çok özel bir kampanya daha hazırladı. Hyundai, kampanyaya göre; B sınıfı sürücü ehliyetini 2017’de alan kişilerin yanı sıra, üniversitelerin 4 yıllık ya da 2 yıllık Lisans veya Ön Lisans programlarından 2016 ve 2017 yılı icerisinde mezun olan kişilere mevcut kampanyaların haricinde yüzde 2 indirim yapıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda çalışan ya da bu görevlerinden emekliye ayrılmış öğretmenler de yüzde 2’lik indirimden yararlanabilecek.

KADROLU SAĞLIK PERSONELİNE İNDİRİM

Hyundai i10, i20 ve i30 modellerinde geçerli olacak bu kampanyada, Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Hemşireler, Veterinerler, Eczacılar, Özel ve Devlet Hastaneleri’nde çalışan kadrolu sağlık personelleri de yararlanmış olacak. Vergi Levhasına sahip kişiler, şirketler ve Çiftçi Belgesi’ne sahip kişiler ise Hyundai H100 modelinde aynı avantajlardan yararlanabilecek. Hyundai’nin tüm bu üstün avantajlarından, Hakimler, Savcılar, Avukatlar ve Noterler (Stajer Hakim, Savcı, Avukatlar da dahil) gibi meslek grupları da yararlanma imkanı bulacak. Ayrıca Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacak satış fırsatları dahilinde, A segmentinin lideri i10, 12 bin TL kredi için 12 ay 0 faiz ve ayrıca 2.500 TL’ye varan indirim ile satışa sunuluyor. Hyundai i20’nin benzinli ve dizel tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 15 bin TL, 15 ay için yüzde 0 faiz imkanı sunulurken, C segmentinin yeni oyuncusu i30 ise 40 bin TL, 36 ay için yüzde 0,99’dan başlayan kredi veya 3.500 TL’ye varan takas indirimi seçenekleri sunuluyor. Hyundai Elantra ve Tucson da ise tıpkı i30 gibi 40.000 TL, 36 aylık vade için yüzde 0,99’dan başlayan kredi seçeneği sunuluyor. Elantra’da 4.000 TL veya 4.500 TL’ye varan takas indirimi seçenekleri de sunulan diğer avantajlar olarak öne çıkıyor.

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