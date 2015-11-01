Hyundai’den ücretsiz bakım

Hyundai Assan, uzun Kurban Bayramı tatili esnasında aracıyla seyahat edecek müşterilerine yol kenarında güvenli ve konforlu seyahat için ücretsiz check-up hizmeti veriyor.

Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri’nde müşteri memnuniyetinde zirveye oynayan Hyundai, Kurban Bayramı için özel olarak hazırladığı avantajlı ücretsiz check-uphizmeti sunacak. 25-30 Ağustos ve 9-10 Eylül tarihlerinde,Hyundai sahipleri lastik, akü, motor yağı, cam suyu vb. kapsayan toplam 37 noktanın kontrol edildiği ücretsiz check-up hizmeti veYeni i30 test sürüşleri yapma imkanı elde edecek. Aynı zamanda test sürüşü yapan tüm müşterilere soğuk tutucu özel bir çanta da hediye edilecek.

ÜCRETSİZ CHECK-UP

Hyundai, servis avantajlarından ve sunulan ayrıcalıklardan yararlanmak için seyahate çıkmadan önce www.hyundai.com.tr adresini ziyaret ederek güzergahınız üzerindeki ücretsiz check-up alanlarını görebilir ve katılım sağlayabilirsiniz.Ayrıca, Yeni i30 ve diğer modelleri inceleyip bilgi edinmek ve test sürüşü yapmak için tüm Hyundai sahiplerini Yetkili Satıcıları’na davet ediyor.