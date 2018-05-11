Tüm dünyada hızla yükselen SUV segmentine Tucson ve Santa Fe modelleriyle yabancı kalmayan Hyundai, şimdi de yepyeni bir modeli daha Türkiye pazarına sunuyor. Kona ismiyle pazarda boy gösteren marka, B-SUV segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Hyundai, ürün gamını KONA ile zenginleştiriyor. Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunacak. Ayrıca KONA’nın tamamen elektrikli bir versiyonu da var. Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV. Modern kentsel müşterilerin yaşam biçimlerini ifade eden ve Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai KONA, üstün motor teknolojisiyle de hem segmentine hem de otomotiv endüstrisine renk getirecek. Çünkü Hyundai KONA, 2021 yılına kadar piyasaya sunulacak 30 yeni modelden biri. Tüm bu yeni modeller ile birlikte Hyundai’nin Avrupa’daki önde gelen Asyalı otomotiv markası olma yolundaki hedefi için oldukça önemli bir kilometre taşı.

İNCE VE ÇOKLU LED FARLAR

Hyundai’nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Çoklu Ön Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA’nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan barlarıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan LED arka lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor.

4.1 METRE UZUNLUĞUNDA

Hyundai KONA, 4.165 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe (tavan barları dahil) sahip. Kaslı görüntüsünü 18 inçlik jantlarla destekleyen KONA’nın siyah renk tavanı ve 9 farklı dış renk seçeneği bulunuyor. İç mekandaysa zarif ve kaliteli bir his veren gösterge paneli dikkat çekiyor. Bu göstergenin üstünde pürüzsüz yüzeyler bulunurken, boyalı parçalar da teknolojik ve konforlu karakteri temsil ediyor.

ÇARPIŞMA TESTİNDEN 5 YILDIZ ALDI

Hyundai KONA, tanıtılmasının üzerinden çok geçmemesine rağmen birçok ülkede Yılın Tasarımı ödülünü kazandı. Fakat KONA’nın tasarımı açısından aldığı en önemli ödüller ise IF Design ve Red Dot Design ödülleriydi. Ayrıca Hyundai KONA, Euro Ncap çarpışma testlerinden de beş yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış oldu.

İKİ FARKLI BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ

Hyundai KONA, en son teknoloji ürünü güç aktarma organları ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Başlangıç seviyesinden itibaren KONA’da sunulan motor seçeneklerinde son derece yüksek tork ve mükemmel yakıt verimliliği bulunuyor. 1.0 lt ve 1.6 lt olmak üzere, iki farklı turbo şarjlı benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor. Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, serinin en hızlı ve en keyifli versiyonu olan 177 beygirlik güçlü 1.6 litre T-GDI motoru da 7 ileri DCT şanzımanla sunuyor. Hyundai’nin kendi geliştirdiği 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi sadece olarak yüksek güçlü 1.6-litre T-GDI versiyonda satışa sunulacak.

HAYALET GÖSTERGE EKRANI

Hyundai, ilk kez küçük bir segmentte üst düzey konfor vaat eden göz hizası göstergesi (head-up ekranı) donanım listesine dahil ediyor. KONA’nın yeni ekran görüntüsü ve sürüş bilgileri direkt olarak sürücünün görüş hattına yansıtılıyor. Sınıfının üstünde bir parlaklık değeri sunan bu ekran sekiz inç boyutunda. En yoğun gün ışığında dahi görünürlüğünden ödün vermeyen bu ekran, aynı zamanda yoldaki uyarı levhalarını ve hız sınırını da ekrana yansıtarak sürücüyü dikkatli olması konusunda uyarıyor.

İÇ MEKANDA FARKLI RENK SEÇENEKLERİ

KONA iç mekanı da en az gövde renkleri gibi son derece iddialı. Kokpitte, vites topuzu çerçevesinde ve koltuklarda da kırmızı veya yeşil renklere yer veriliyor. Ayrıca kırmızı emniyet kemeriyle kırmızı dikişler, limon yeşili emniyet kemeriyle de limon yeşili dikişler kullanılıyor.

9 FARKLI RENKLE GELECEK

Hyundai, kendi çeliğini üreterek ürünlerinde kullanan tek otomobil üreticisi konumunda. Bu sebeple Hyundai KONA, diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi, dinamik sürüş keyfi, yüksek performans ve maksimum güvenlik adına ultra güçlü fakat hafif bir gövde ile üretiliyor. Hem güvenlik hem de maksimum sürüş keyfi için geliştirilen otomobilde ultra mukavemetli paslanmaz çelik, sıcak presleme ve 115 metre uzunluğunda yapısal yapıştırıcı kullanılıyor. KONA’nın enerjik ve gösterişli 9 farklı renk seçeneği ise isteğe bağlı olarak siyah tavan seçeneğiyle de birleştirilebiliyor. Hyundai KONA’da kullanılan platform ise tamamen yeni ve sadece KONA için özel olarak üretildi.

99 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Hyundai KONA, Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin giriş seviyesi olan 1.0 litre 120 beygirlik T-GDI motor, 6 ileri manuel ve 4×2 çekiş sistemiyle öne çıkıyor. Sadece Style donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 99.900 TL. Daha fazla donanım isteyenler ise 1.6 litrelik T-GDI motoru ve 177 beygirin keyfini bir arada alırken aynı zamanda 7 ileri DCT şanzıman ve 4×4 çekiş sisteminin ayrıcalığını da yaşamış oluyorlar. Elite donanım seviyesi 130.000 TL’lik bir etikete sahipken güvenlik donanımlarıyla daha da zenginleştirilen Elite Smart ise 139.000 TL’ye satılıyor. Hyundai, KONA’da sunduğu çift renk kombinasyonu (siyah tavan rengi) için de 1.200 TL opsiyon bedeli sunuyor.

SATIŞ HEDEFİ 3 BİN ADET

Bodrum’da yapılan basın toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, KONA’nın Türkiye’deki satış hedefinin 3000 adet olduğunu vurgularken aynı zamanda en çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV modeli olmasını ümit ediyoruz dedi. Göker ayrıca, “KONA, adını Hawaii’deki Kona Adası’ndan alıyor ve yerel dildeki anlamı Rüzgaraltı demek. Biz de KONA ile birlikte rüzgarı arkamıza almak ve satışlarımızla paralel özellikle SUV segmentindeki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Hyundai olarak Türk tüketicisine 7 Yıl veya 80.000 km’ye kadar çeşitli garanti seçenekleri ve uygun ödeme koşullarına sahip satın alma opsiyonları sunuyoruz” dedi.