Hyundai’ye bir yılda 50 ödül

Hyundai, Avrupa’daki yükselişini 2018’de kazandığı ödüllerle sürdürdü. Yeni SUV ve Türkiye’de üretilen i10 ve i20 modellerinin bu ödüllerdeki katkısı bir hayli fazla. Red Dot ve IF Design’ın haricinde önde gelen otomobil dergileri de modellere ödül verdi.

Hyundai, 2018 yılını Avrupa genelinde aldığı 50’den fazla ödülle kapattı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu 7 farklı modelle ünlü Avrupa medyası ve endüstri uzmanları tarafından ödüllerle taçlandırılan Hyundai, aynı zamanda en çok satan markalar arasında yer aldı. İngiliz TopGear Dergisi, en son yayınlanan “Ödül Özel Sayısı”nda “Yılın Üreticisi” unvanıyla markanın yıllar içindeki hızlı gelişimini ön plana çıkarırken, Avrupa’daki en etkili otomobil dergisi Auto Zeitung ise “En yenilikçi Marka” olarak Hyundai’ye ödül vermiş oldu.

Birçok kurum ve kuruluş tarafından en yenilikçi ve öncü bir marka olarak nitelendirilen Hyundai, 2025 yılına kadar 18 yeni çevreci modelini piyasaya sürecek. Global sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak, 2018’de Kona Electric ve hidrojenle çalışan NEXO gibi iki yeni elektrikli modeli piyasaya sunan Hyundai, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye’de de geçtiğimiz Nisan ayında Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) Hyundai IONIQ Hybrid’i Yılın Otomobili olarak seçmişti. IONIQ ürün yelpazesi ile birlikte, alternatif yakıtlı otomobiller serisini artıran ve böylelikle birçok rakibini geride bırakan Hyundai, daha farklı teknolojiler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Hyundai Motor Avrupa Pazarlama ve Ürün Başkan Yardımcısı Andreas Christoph Hofmann, “Çok fazla ödül kazanmak demek, Hyundai’nin sadece tüketicileri değil aynı zamanda sektör ve medyadaki etkili isimleri ikna ettiği anlamına da geliyor. 2018’deki yeni modellerimizin başarısını 2019’da da sürdüreceğiz ”dedi.