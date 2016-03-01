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İDO ile geçen otomobile yakıt OPET’ten hediye

İDO ile geçen otomobile yakıt OPET’ten hediye
8 saat önce
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OPET ve İDO, gerçekleştirdiği işbirliğiyle Kurban Bayramı tatili döneminde yolculuk eden müşterilerine ‘yakıt puan’ hediye ediyor.

Sektörlerinin öncü markaları OPET ve İDO, yeni bir iş birliğine daha imza attı. 20 Ağustos – 10 Eylül 2017 tarihleri arasında İDO’nun Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova hatlarındaki hızlı feribot seferlerinde araçlı seyahat eden yolcular, OPET istasyonlarında geçerli ‘yakıt puan’ kazanıyor. Yakıt puanlar, kampanya dahilindeki OPET istasyonlarındaki yakıt alımlarında geçerli olacak.

15 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ KAMPANYA

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, İDO’nun yolculuk sonrası 72 saat içinde SMS ile ilettiği şifreyi, 15 Eylül’e kadar cep telefonu ve plaka bilgilerini ekleyerek 6738’e göndermeleri yeterli olacak. SMS gönderen müşteriler, OPET istasyonlarında kullanılmak üzere 5 TL değerinde ‘yakıt puan’ kazanacak. Bu şekilde kampanyaya kayıt yaptıranlara ilave olarak OPET tarafından bir şifre daha paylaşılacak. OPET mobil uygulama üzerinden İDO kampanyası şifre giriş alanına bu şifrenin girilmesiyle de 5 TL daha yakıt puan ilgili cep telefonlarına yüklenecek. Toplam 10 TL değerinde yakıt puan, OPET istasyonlarında tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri benzin veya motorin alışverişlerinde 30 Eylül 2017 tarihine kadar kullanılabilecek

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