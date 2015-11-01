İhracat başarısını mühendisliğe de taşıdı

Otomotiv ihracatında Türkiye’nin lider şirketlerinden olan Ford Otosan, şimdi de ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında mühendislik hizmetleri alanında birincilik ödülü aldı.

ALİ YILDIRIM

İlk olarak 1959 yılında kurulan Ford Otosan, Türk otomotiv sanayisine büyük bir katkıda bulundu. 1997 yılında Koç Holding ve Ford hisselerinin eşitlenmesiyle kurulan Ford Otosan, geçtiğimiz haftalarda 50’nci yaşını kutlayan Anadol ile ilk yerli otomobilini üretti. Markanın Taunus, Escort, Transit, Connect ve Courier modellerini Türkiye’de üreten Otosan, özellikle ticari modelleriyle Türkiye’de hafif ticari araç segmentinde başarılı bir satış grafiğine imza attı. Ford Otosan bünyesinde Kocaeli Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir İnönü Fabrikaları, İstanbul Kartal Yedek Parça Merkezi ve Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde toplamda 10 bin üzerinde kişi istihdam ediliyor.

Ford Otosan araç ihracatının yanı sıra son 5 senedir 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı yaptı ve 2 yıl önce Sancaktepe’de araştırma ve geliştirme merkezini hizmete aldı. Şirket, 2005 yılından bu yana Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk üç şirketi arasında yer almış, otomotiv sektöründe 2012’den bu yana en çok ihracat yapan şirket olmuştur. 2015 yılında ise Türkiye’nin en çok ihracat yapan şirketi konumuna geldi. 2015 itibarıyla Ford Otosan yıllık 415 bin ticari araç, 80 bin motor ve 140 bin aktarma ünitesi kapasitesiyle Türk otomotiv sektöründeki en yüksek kurulu üretim kapasitesine sahip oldu ve Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi haline geldi. Dünya pazarları için Ford Transit, Tourneo Custom, Transit Custom, Tourneo Courier, Transit Courier hafif ve orta ticari ve Ford Trucks ağır ticari araçları ile Ecotorq ve Duratorq dizel motorlar Türkiye’de üretilip yollara çıkıyor.

Ford Otosan’dan yapılan açıklamaya göre, TİM’in ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında, 2015 yılında gerçekleştirdiği 80 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla Türkiye’nin lider kuruluşu seçildi. Son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı gerçekleştiren şirket, Otosan’ı ihracat liderliği ve Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi şirketi konumuna taşırken, aynı zamanda şirkete, sektörün patent lideri unvanını da kazandırdı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip şirketi olarak sadece ürün değil, aynı zamanda mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti. Neredeyse kuruluşlarından bu yana gerçekleştirdikleri mühendislik çalışmalarıyla yerel ve global anlamda büyük başarılara imza attıklarını bildiren Yenigün, Ford Otosan olarak kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra Ford’un global ürünlerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynadıklarına dikkati çekti.

Yenigün, Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olduklarını belirterek, “Ford’un global tüm hafif ticari ve binek araçlarının, başta dizel olmak üzere, motor ve güç aktarma sistemlerinin tasarım ve mühendisliği için destek merkezi konumundayız. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimizle teknoloji ihraç ediyoruz. Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için JMC firması ile motor dahil olmak üzere komple kamyon üretimi için teknoloji lisans anlaşması imzaladık. Yüzde 100 yerli mühendislik gücü ile geliştirilen çekici, kamyon ve Ecotorq motorlarımız Çin pazarı için Çin’de üretilecek ve satılacak” ifadelerini kullandı. Yenigün, bin 500 Ar-Ge mühendisiyle sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalıştıklarını, ihracat ve Ar-Ge güçleriyle Türkiye ekonomisine katkılarını sürdüreceklerini kaydetti.

İÇ PAZARDA VE İHRACATTA LİDER

Ford Otosan’ın 2016’da toplam üretim kapasitesi 415 bin adet. Bunun 30 binini otomobil, 15 binini kamyon, 334 bini kamyonet, 36 bini ise minibüs üretiminden oluşuyor. Şirket Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, 2014 yılında 187 bin 921 adetlik ihracat gerçekleştirirken, 2015’te bu oran 252 vbin 571 adete kadar çıktı. 2015’in ilk 11 ayında şirketin ihracat rakamı 230 bin 161 iken, 2016’nın aynı döneminde bu oran bütün olumsuzluklara rağmen 234 bin 035 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 9 ayında şirketin satış gelirleri bir önceki döneme göre yüzde 8’lik değişimle 12.6 milyon oldu. 2016’nın ilk 11 ayında Ford toplamda 93 bin 824 binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Marka sadece hafif ticari araç segmentinde 57 bin 655 araç satarak liderliğine devam etti.

SATIŞLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ford, Ocak-Eylül döneminde Avrupa ticari araç pazarında satışlarını yüzde 18,6 artırarak liderliğini sürdürmeye devam etti. Bu dönemde Avrupa’da satılan Transit Ailesi araçların yüzde 81’i, toplam Ford markalı ticari araçların ise yüzde 71’i Otosan tarafından üretildi. İlk dokuz ayda şirket ihracat adetleri pazar büyümesi ve araçlarımıza olan güçlü talebin sürmesiyle yıllık yüzde 5 artarak 188 bin 735 adete çıkardı. Şirketin ihracat gelirleri ise yüzde 16 yükselerek 8.7 milyon liraya ulaştı. Yurt içi satışlar aynı dönemde Türk otomotiv endüstrisinde satışlar yüzde 6 azalırken, görece olarak daha düşük pazar payına sahip olduğumuz binek araç segmentinin endüstri içindeki payının büyümesi satışları olumsuz etkiledi. Şirket ticari araçlarda geleneksel liderliğini korurken pazar payı 1.1 puan artışla yüzde 29.7’e ulaştı.

FORD’UN TÜRKİYE TARİHİ

1928’de Vehbi Koç Ford Ankara bayisi oldu.

1959 yılında Ford Otosan Fabrikası’nın temelleri atıldı.

1960’da İstanbul Fabrikası’nda üretim Ford Consul ve Ford Thames kamyonların üretimi ile başladı.

1961 yılında Ford Thames Trader minibüs üretimi başladı.

1965’te D1210 kamyon üretimi başladı.

1966 yılında Anadol üretimine başlandı.

1967’de üretime Transit dahil oldu.

1973 yılında ilk Türk spor otomobili Anadol STC-16 banttan indi.

1977 Ford Motor Company ile Otosan D1210 kamyon ile Transit serisinin Türkiye’de imal ve satış hakkını aldı.

1982’de Eskişehir İnönü Fabrikası kuruldu.

1983 yılında Cargo kamyon üretimi başladı.

1985’te Taunus üretimi İstanbul Fabrikası’nda başladı.

1992 yılında Yeni Transit üretildi.

1993-1999 arasında 59 bin 389 adet Escort üretildi.

1997’de Ford Motor Company yüzde 41 ile hisselerini eşitledi.

2001’de Kocaeli Gölcük Fabrikası kuruldu.

2002 yılında Transit Connect Kocaeli Fabrikası’nda seri üretime başladı.

2005’te 1 milyonuncu araç Kocaeli Fabrikası’nda banttan indirildi.

2007 yılında Avrupa’ya olan entegrasyonu sağlamak amacıyla Gebze Ürün Geliştirme Merkezi kuruldu.

2009’da Transit Connect Türkiye’den Kuzey Amerika’ya ihraç edilen ilk araç oldu.

2014 yılında Tourneo Courier ve Transit Courier Yeniköy farikasında seri üretime başladı.

2015’te Otosan’ın yıllık üretim kapasitesi 415 bin adede yükseldi.