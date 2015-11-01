İhracat lideri Ford Otosan 18 milyar ciroya ulaştı

Ford Otosan, 2016 yılı cirosunu bir önceki seneye göre %9 artarak 18 Milyar TL’ye yükseltti. Türkiye ticari araç üretiminin %62’si, ihracatının ise %65’ini gerçekleştiren Ford Otosan, ürettiği araçlarla 2016 yılında da Ford Avrupa’yı ticari araç liderliğine taşıdı.

Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi Ford Otosan, 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Ford Otosan, 2015 yılında elde ettiği ihracat liderliğine 2016 yılında da devam etti. Toplam satış adetlerinin %2 daraldığı 2016 yılında satış gelirleri olumlu satış miksi, fiyatlama politikası ve güçlü ihracat sayesinde %9 artarak 18 Milyar TL. olan Ford Otosan’ın ihracat gelirleri %15 artarak 12 Milyar TL oldu. Yurtiçi satış gelirleri 6 Milyar TL olan Ford Otosan, bir önceki yıla göre %13 artışla 955 Milyon TL net kâr elde etti. Ford Otosan, 333 bin 749 adetle Türkiye ticari araç üretiminin %62’sini, 257 bin 246 adetle ihracatının %65’ini tek başına gerçekleştirdi. Zorlu bir yıl olan 2016’da kapasite kullanım oranını %80 seviyesinde korudu. Türkiye’nin ticari gücü Ford Otosan’ın ticari araç liderliği 2016 yılında da, %30 pazar payıyla devam etti. Türk mühendisliğinin gururu Ford Courier ise pazara sunulduğu günden bu yana elde ettiği başarısını sürdürerek yine yılın en çok satan hafif ticari araç modeli oldu. Ford Otosan, toplam otomotiv pazarında 2016’yı 3. sırada kapadı.

AVRUPA’DA LİDERLİĞE DEVAM

Avrupa ticari araç pazarı 2016 yılında %12 büyürken, Ford Avrupa ise %13,2 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Ford’un önümüzdeki dönemde liderliğini sürdürme hedefi ve Avrupa’da satılan Transit araç gamının %81’inin Ford Otosan tarafından üretilmesi, şirketi bu büyümeden en fazla faydalanacak konuma getirdi. Haydar Yenigün: “Dijital dönüşüm ve inovasyon odağıyla çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz.” Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şirketin 2016 yılı sonuçlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; “Sanayide yaratıcılığın, güvenilir üretimin ve başarının uzun soluklu bir yol olduğunun bilincindeyiz ve ülkemiz için artan oranda katma değer sağlamak için çalışıyoruz. Kur hareketliliği, ÖTV ve toplumsal gelişmelerden dolayı zor bir dönemden geçilen 2016 yılında, Ford Otosan olarak üretime ve değer katmaya odaklandık. İç pazarda ticari araçlarda kârlı büyüme stratejimiz ve güçlü ürünlerimizle liderliğimizi sürdürdük, sonuç olarak yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladık. 2016 yılında Ford Otosan açısından başardığımız önemli dönüm noktalarından biri de; Türk mühendisliğinin gururu, fikri ve sınai hakları yüzde yüz Ford Otosan’a ait olan Ecotorq motorumuzu hattan indirmek oldu. Yeni Ford Trucks kamyon ve çekicilerimizi pazara sunduk ve ağır ticari araç pazarında tarihimizdeki en yüksek pazar payını elde ettik. Önümüzdeki dönemde de, “Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi” olma vizyonumuz doğrultusunda dijital dönüşüm ve inovasyon odağıyla çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz.”