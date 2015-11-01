İhtiyar delikanlı 60 yaşında

Fiat’ın efsanevi modeli 500, ‘60’ yıllık başarısını kutluyor. 60. yıla özel bir seri hazırlayan Fiat, efsanevi modelin bu özel versiyonunu ilk olarak 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergiledi. Her daim genç kalmasıyla dikkatleri üzerine çeken Fiat 500’ün 60. Yıl özel serisi, 2017 yılının Temmuz ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulacak. 1957 yılından bu yana otomobil dünyasının ikonik modellerinden biri olarak öne çıkan Fiat 500 60. yıldönümü özel serisi, bünyesinde barındırdığı tasarım detaylarıyla orijinal Fiat 500’e gönderme yaparken teknolojik donanımlarıyla modern çağın gereksinimlerini karşılıyor.

Fiat’ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino’da ürettiği, yıllar içinde 4 milyon adedi aşan satış rakamıyla efsaneleşen ikonik modeli Fiat 500’ün 60. yıl kutlamaları devam ediyor. İlk olarak 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Fiat 500 60. Yıl özel seri versiyonu sınırlı sayıda üretilecek ve yaz aylarından itibaren ülkemizde de, yine sınırlı sayıda satışa sunulacak. Fiat 500 60. Yıl özel serisi, bünyesinde barındırdığı; vinil konsol, farklı noktalarda kullanılan özel logo ve motor kaputundaki krom uygulama gibi tasarım ayrıntılarıyla orijinal Fiat 500’e gönderme yaparken, karakteristik özelliklerinin modern bir yorumunu da ortaya koyuyor.

RETRO LOGO TASARIMI

Sadece cabrio gövde tipiyle üretilen Fiat 500’ün özel 60. Serisi, “Dolcevita” olarak adlandırılan, tamamen yeni çift renkli boya uygulamasıyla satışa sunulacak. Söz konusu renk uygulamasında otomobilin gövdesinde beyaz kullanılırken, motor kaputu, omuz çizgisi ve direklerde pastel fildişi rengine yer veriliyor. Krom dikiz aynası kapakları, özel tasarımlı 16 inçlik alaşım jantlar ve versiyona özel tasarlanan “560 logosu” gibi seriye özel detaylarla görsellik tamamlanıyor. Modelin 60. yıldönümü için özel olarak hazırlanan logoda ikonik modelin 500 logosunun son iki hanesine kırmızı ile ‘6’ ve ‘0’ rakamları entegre edilmiş durumda. ‘500’ ve 60’ rakamlarını harmanlayan ve geçmişe atıfta bulunan bu özel retro logo kapı direği, kapı eşiği ve sınırlı sayıdaki üretimi gösteren isim plaketinde kullanılıyor. Dış tasarımda olduğu gibi 60. yıldönümü özel serisinin iç tasarımında da retro detaylar dikkat çekiyor. Fildişi renginde deri koltukların bordo renkli dikişleri kontrast oluştururken bu uygulama konsol ve özel paspasların tasarımını tamamlıyor.

FİAT 500 60. YILINI KUTLUYOR

60. yıldönümüne özel serinin tasarım detayları orijinal Fiat 500’e görsel açıdan gönderme yapıyor olsa da güncel Fiat 500 model ailesinin tamamında olduğu gibi bu özel seri de modern teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanıyor. Çok fonksiyonlu direksiyon simidi, Bluetooth, USB ve Aux bağlantısını destekleyen dokunmatik ekranlı 7 inçlik UconnectTM bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli ve dijital iklimlendirme sistemi kontrol paneli, otomatik kararan dikiz aynası, sis farları ve arka park sensörleri modelde standart olarak sunuluyor.

69 BEYGİR GÜCÜNDE

Bunun dışında hız sınırlama ile hız sabitleme sistemi ve akıllı telefonların temel fonksiyonlarına orta konsola entegre UconnectTM’in 7 inçlik ekranı üzerinden erişim imkanı sağlayan CarPlay ve Android AutoTM desteği de standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde sürücü ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor. Fiat 500’ün 60. yıldönümü özel serisi, Türkiye’de 69 HP gücündeki 1.2 litrelik motor Dualogic otomatik şanzımanla kombin edilen motor seçeneği ile tercih edilebilecek.