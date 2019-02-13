İki fabrika vardı ikisini de boşaltıyor

İngiltere’de iki tesiste motor üretimi yapan Ford, bu ülkeden çıkmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirket İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması halinde 1 milyar dolarlık bir maliyet ile karşı karşıya kalacağını geçen ay belirtmişti.

ABD’li otomotiv üreticisi Ford Motor, İngiltere’de yaptığı üretimi başka ülkelere taşımak için çalışmalarını hızlandırdığını Başbakanı Theresa May’e bildirdi. The Times gazetesinde yer alan habere göre iş dünyası liderleri May ile özel bir görüşme yaptı. Ford hazırlıklarını bu toplantıda May’e söyledi. Ford İngiltere’de iki tesiste motor üretiyor. Şirket İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması halinde 1 milyar dolarlık bir maliyet ile karşı karşıya kalacağını geçen ay belirtmişti. Otomotiv ve diğer sanayi kolları, Avrupa Birliği’nden çıkma kararı alan İngiltere’nin AB ile ilişkilerini düzenleyecek bir anlaşma sağlayamaması halinde yüksek gümrük vergileri, tedarik zinciri aksaklıkları ve işçi istihdamında zorluk yaşayacaklarını daha önce dile getirmişlerdi.

İNGİLTERE AB’DEN 29 MART’TA AYRILACAK

The Times’ın haberine göre başka şirketler de Ford ile benzer endişeler ortaya koydu. Görüşmedeki bir katılımcı “Konu artık olasılıklara hazırlık değil, belirsizlik nedeniyle bu adımları atıyoruz. Bunlar gerçek” dedi. Japon üretici Nissan Motor da geçen hafta İngiltere’de ürettiği X-Trail SUV’un üretimini Japonya’ya kaydıracağını, İngiltere’nin AB’den ayrılması nedeniyle uzun vadeli planlama yapmakta zorluk çektiğini belirtmişti.

FORD OTOSAN KÂRINI YÜZDE 13 ARTIRDI

Ford Otosan’ın net kârı 2018’in tamamında yüzde 13 artışla 1.7 milyar liraya yükselirken, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 düşüşle 410.8 milyon lira oldu. Geçen yıl 373 bin 702 adet araç üreten Ford Otosan bu yıl üretimin 350-360 bin aralığına gerileyeceğini öngördü. Şirketin yıl sonu bilançosuna göre satışlar; yılın tamamında ihracat gelirindeki yüzde 53 desteğin etkisiyle yüzde 31 artarak 33.3 milyar lira oldu. Satışlar dördüncü çeyrekte de yüzde 22.5 artışla 10 milyar liraya çıktı. Geçen yıl 328 bin 892 adeti ihracat olmak üzere 394 bin 660 adet satış yapan şirket, 2019’da ihracatın 320-330 bin aralığında, toplam satışların ise 360-380 bin aralığında olacağını öngörüyor. Geçen yıl iç pazarda 65 bin 768 araç satan Ford Otosan, bu yıl 40-50 bin arasında araç satmayı öngördüğünü belirtti.