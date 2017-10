İki kişilik Porsche’lere özel seri

Porsche, 718 ailesindeki Boxster ve Cayman modellerini GTS paketi ile genişletti. Araçlar, daha yüksek performans ve yol tutuşu vadediyor

Porsche, ortadan motorlu model seçeneklerini yeni, iki koltuklu 718 Boxster GTS ve 718 Cayman GTS ile zenginleştiriyor. 718 Boxster GTS ve 718 Cayman GTS’in, yeni tasarlanan hava girişine ve turbo şarja sahip motoru 365 beygir güç üretiyor. Bu yenilikler sayesinde motor, 718 S modelinden 15, önceki nesil GTS modellerinden ise 35 beygir daha fazla güç üretiyor.

PDK ŞANZIMAN OPSİYONEL

Standart olarak manuel, altı vitesli şanzıman ile gelecek 718 Boxster GTS ve 718 Cayman GTS modellerinde Porsche Doppelkupplung (PDK) şanzıman ise opsiyonel. Sport Chrono Paketi, mekanik arka diferansiyel kilidine sahip Porsche Torque Vectoring (PTV) ve gövdeyi yere on milimetre daha yakınlaştıran Porsche Active Suspension Management (PASM) aktif süspansiyon yönetimi gibi özellikler de, GTS otomobillerde standart olarak yer alan pek çok özellikten yalnızca birkaçı. Yeni modellerde, motor 1.900 ila 5000 devir arasında 430 Nm’lik azami tork sağlayarak, otomobillere daha da yüksek ivmelenme ve performans kazandırıyor. Buna PDK ve Sport Chrono Paketi de eklendiğinde, GTS modelleri sıfırdan 100 km hıza 4,1 saniyede ulaşıyor. Otomobillerin azami hızı ise 290 km/s.

20 İNÇLİK SATEN SİYAH JANT

GTS modelleri, 718 serisi içerisinde yalnızca kullanılan teknoloji ile değil, görsel tasarımları ile de öne çıkıyor. Yeni Sport Design ön tampon, otomobillerin sportif karakterinin altını çiziyor. GTS modellerinde alışıldığı gibi ön far ve Bi-Xenon far camları karartılmış durumda. Otomobilin arkasında ise aynı şekilde karartılmış fren lambaları, siyah logolar, siyah arka far ve standart olarak gelen spor egzoz sisteminin ortaya konumlandırılmış egzoz boruları, GTS’ye benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Kapıların alt kısmındaki siyah GTS logoları ve 20 inçlik saten siyahı jantlar, otomobilin profilden görüntüsünü tamamlayan detaylar.

YÜKSEK KALİTE ALACANTRA

GTS genleri, otomobillerin iç mekanına da şekil veriyor. Standart özellik olarak sunulan Sport Chrono Paket kapsamında yer alan kronometre, gösterge panelinin merkezi unsurlarından biri olarak konumlandırıldı. Hem sürücü hem de yolcunun kullanımına sunulan spor koltukların orta kısmı, diğer Porsche GTS modellerinde olduğu gibi Alcantara kaplamalı. Baş desteğinde GTS logosu bulunan ve iki yönde elektronik olarak ayarlanabilen Plus spor koltuklar, yatay hareketlerde daha fazla destek ve konfor sunuyor. Direksiyon simidi, orta konsol ve kolçaklar gibi iç mekan ayrıntıların birçoğu Alcantara kaplamalı. Ayrıca, özellikle spor tutkunu sürücülere hitap eden Porsche Track Precision Uygulaması (PTPA), sürücünün cep telefonu üzerinden sürüş bilgilerini kaydetmesine, görüntülemesine ve analiz etmesine olanak tanıyor.