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İkinci el araçta en çok hangi parça boyanıyor

İkinci el araçta en çok hangi parça boyanıyor
7 saat önce
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Türk sürücülerinin servis alışkanlıklarını araştırıldı. Dijital iş modeliyle yeni bir tüketici deneyimi sunan ikinciyeni.com’un 2016 verilerinden oluşturulan araştırma sonuçları sitede satılan araçların en çok boyanan ve değişen parçasının ön tampon olduğunu ortaya koydu.

Çelik Motor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve otomotiv sektöründe dijital dönüşümün öncü örneklerinden biri olan ikinciyeni.com, Türk sürücülerinin servis alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. İkinciyeni.com’un 2016 yılı boyunca kendi sattığı araçları kapsayan araştırma araçların en çok boyanan parçasının yüzde 19 oranı ile ön tampon olduğu ortaya koydu. Bu parçayı yüzde 15’le arka tampon izledi. 2016’yı 15 bin 222 araç satışı yaparak yüzde 25 büyüme ile kapatan ikinciyeni.com’un %85’i bireysel, %15’i kurumsal olmak üzere 125 bin üyesi mevcut. Sitede online açık artırma sistemi ile ikinci el otomobillerin internet üzerinden, hızlı ve güvenli bir şekilde satılması sağlanarak hafta içi her gün yenilenen açık artırmaların heyecanı yaşanıyor. İzmir ve Ankara’da da şubeleri bulunan ikinciyeni.com’da hafta içi her gün ortalama 80 otomobil satışa sunuluyor. Site yeni şubelerle satış ve teslim ağını artırmayı planlıyor.

AÇIK ARTTIRMAYLA OTOMOBİL

ikinciyeni.com’da açık artırmayı kazanan otomobil severler, 1 gün sonra otomobillerini teslim alabiliyor. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren ikinciyeni.com satın alınan aracın durumunun, yayınlanan ekspertiz raporundan farklı olduğu tespit edildiğinde, 7 gün içinde iade teminatı veriyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere pek çok avantaj sunan ikinciyeni.com’da profesyonel ekspertiz hizmeti, alanındaki geniş tecrübeleri ve uzmanlığı ile bağımsız kuruluş TÜV SÜD ile yürütülüyor.

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