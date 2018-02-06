İndirimli Toyota alana Avrupa seyahati

Toyota, şubat kampanyasında avantajlı seçeneklerin yanında sevgililer gününe özel sürpriziyle de fark yaratıyor. Şubat ayında Toyota modellerinden birini alanlara, Avrupa’ya çekilişsiz kurasız çift kişilik gidiş-dönüş uçak bileti hediye ediliyor. Bu biletler Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma veya Viyana destinasyonlarını kapsıyor.

Toyota’nın şubat kampanyasında 2018 model yılı Corolla ve Toyota C-HR’lar avantajlı fiyatlarıyla yeni müşterilerini bekliyor. 2018 model yılı fiyatlarını açıklayan Toyota’nın sınırlı sayıdaki 2017 model otomobillerinde de fırsatlar devam ediyor. Corolla’lar 68 bin 800 TL’den satışa sunulurken, tüm versiyonlarında standart olan Toyota Safety Sense sistemi ile segmentinin en güvenilir aracı Toyota C-HR’ın fiyatı ise 105 bin 150 TL’den başlıyor.

HILUX AVANTAJLI FİYATLARLA

Son iki yıldır üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen pick-up modeli olan Hilux da avantajlarla kampanyadaki yerini alıyor. Sınırlı sayıdaki 2017 model yılı Hilux 2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T modeli 134 bin 500 TL’lik cazip fiyatı ile tarzını ve gücünü yollara yansıtmak isteyen yeni müşterilerini bekliyor.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Yüzde 1,43’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın şubat kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının ağustos ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.