İstanbul Autoshow 2017’de yer alan tüm markalar

İstanbul Autoshow geçtiğimiz hafta kapılarını ziyarete açtı. Bu yıl sadece 19 otomotiv markasının katıldığı fuar ilk 3 günde 100 bin ziyaretçiyle 2015’i aratmadı.

Türkiye’de iki yılda bir düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 kapılarını geçtiğimiz hafta ziyaretçilerine açtı. “Geleceğe Yakından Bakın” teması ile Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) önceliğinde gerçekleştirilen Autoshow 2017 30 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. 2015’te 32 markanın katıldığı fuara bu yıl 19 ODD üyesi stantlarını açtı. Buna rağmen 21 Nisan’da kapılarını açan fuara ilk üç günde 100 bini aşkın otomobil meraklısı geldi. 2015 yılında gerçekleşen fuar ise 11 günde yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Katılım oranına rağmen bu yıl fuara ilgi oldukça yüksek oldu. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü şöyle konuştu: “Bölgemizdeki en büyük otomotiv organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Autoshow 2017’de temamız ‘Geleceğe Yakından Bakın’ oldu. Katılımcı firmaların tamamı bu konsepte uygun olarak modellerini getirdiler.”

45 MİLYON LİRALIK PAHALI OYUNCAK

Bu yıl fuara damgasını vuran İngiliz efsanesi Aston Martin oldu. Aston Martin’in sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli, 7 litrelik V12 motora sahip. 820 beygirlik motoru ve hafifliği ile İstanbul Autoshow fuarına katılanlardan büyük ilgi gördü. 2.4 milyon pound (45 milyon TL) fiyatıyla satışa çıktığı bir saat içinde 24 alıcı bulan Vulcan, tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya: “Aston Martin tarihindeki en büyük yatırımı Türkiye’ye yaptı. Bunu kendilerinden duymamız onur verici. Önümüzdeki 5 yıllık planlamamızda Türkiye’de daha fazla noktada olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede, Aston Martin satışlarında şu an en fazla satışı yapan İngiltere’yi geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

FUARA ACUN’DA GELDİ DB11 ALDI

İngiliz marka İstanbul Autoshow’da Acun Ilıca’nın da başını döndürdü. Acun tercihini, Türkiye yolları için en uygun modellerden biri olan, otomobil tutkunlarının tasarım harikası olarak yorumladığı, lüks ve doğal malzemelerden yapılan ve bilgi-eğlence teknolojisi ile donatılan DB11 modelinden yana kullandı. Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Nevzat Kaya‘ya bizzat fuarda verdi. Yeni aracıyla ilgili olarak Acun Ilıcalı; “Uzun zamandır DB11 modelini bekliyor ve merak ediyordum. Aston Martin beklentimin karşılığını verdi. Gerçekten mükemmel bir otomobil” dedi.

10 YIL SONRA NSX İKİNCİ NESLİYLE

Japon üretici Honda’da en sporcu modelleriyle Autoshow’daki yerini aldı. Marka 10 yıl aradan sonra ilk kez NSX modelini Türkiye’ye getireceği müjdesini verdi. Bu yıl sadece 3 adet NSX geleceğini vurgulayan marka temsilcileri aracı siparişle teslim edecek. Aracın henüz net bir fiyatı yok fakat yaklaşık 450 bin euroluk etiketle Türkiye yollarında boy gösterecek. 2005 yılına kadar üretimde kalan model, 10 yıl aradan sonra süper spor otomobil efsanesinin ikinci neslini yollara çıkardı. Araçta yer alan V6 silindirli benzinli motor ile 3 adet elektromotoru kapsayan hibrit bir yapı oluşturuyor. Markanın bir diğer atağı da Type R oldu. Spor otomobil genlerine bağlı kalan model, yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfının en dinamik ve en hızlı otomobillerinden biri olmayı sürdürüyor. 2 litrelik VTEC-TURBO benzinli motor yeni Type R’da da kullanılıyor. Bir önceki nesline göre gücünü 10 beygir arttıran araç 320 beygir güç sunuyor.

124 SPIDER 150 BİN LİRADAN BU FUARDA SATIŞTA

Fiat’ın efsanevi modeli olan 124 yeniden kabuk değiştirdi. Markanın 50 yıl önce yollara çıkardığı üstsüz aracı olan 124 Spider Türkiye’de ilk kez gösterildi. Aynı zamanda bu fuarda satışa sunulan üstü açık model, 1.4 litrelik turbo beslemeli, MultiAir teknolojisine sahip 140 beygir benzinli motor ile yola çıkıyor. 150 bin liradan başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip olan 124 Spider, sürüş keyfini katlayacak zengin donanım seçeneği ile tercih edilebilecek. Yine TOFAŞ çatısı altında Türkiye’de hizmet veren Alfa Romeo’da yeni SUV modeli Stelvio’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Araç 2 litrelik benzinli ve 2,2 litrelik dizel motorlar ile satışa sunulacak. Grubun bir diğer yeniliği ise Jeep Compass oldu. 2017 sonunda satılması planlanan modelin 9 ileri otomatik şanzımana sahip olacak ve ilk etapta 200 adet satılacak. Araç ekimde Türkiye’de.

RENAULT CAPTUR VE KOLEOS’UN TÜRKİYE PRÖMİYERİ

Renault, Autoshow’da Yeni Captur ve Koleos’un Türkiye ilk gösterimini gerçekleştirdi. Kadjar ile birlikte SUV ailesini tamamlayan marka, yeni bir segmente doğru emin adımlarla ilerliyor. Yeni Captur daha cesur ve iddialı bir görünüme sahipken, Koleos güçlü bir görünümü karakteristik özellikler ile birleştirmiş. D MPV segmentinde ise Espace, ilk kez otomobilseverlerle buluştu. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “İstanbul Autoshow, 2017 yılında bizim için otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerin başında geliyor. Markamıza ait inovasyon ve yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturacağımız önemli bir organizasyon. Türkiye’de otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak Autoshow organizasyonunda yer almanın bir anlamda sektöre destek olacağını düşünüyoruz Captur ve Koleos’un ilk gösteriminin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

BLADEGLIDER İLE 100 KM HIZA 5 SANİYE

Nissan fuarın sloganına uyum sağlayarak BladeGlider ile dikkat çekti. Konsept tasarımı, elektrikli motor ve yüksek performans ile birleştiren BladeGlider, Nissan Intelligent Mobility’nin teknolojide lider olma yolunda olduğunu gözler önüne serdi. 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyeden az zamanda ulaşan BladeGlider, elektrikli otomobil kavramına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

HYUNDAI i30’UN FİYATI BELLİ OLDU

Hyundai i30 ve IONIQ Hybrid ile Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni i30 ise 75 bin 900 liradan fuarla satışa sunuldu. Geleceği gören marka IONIQ ile oldukça teknolojik ve hibrit motoruyla da çevreci bir modeli Türkiye pazarına sunuyor.

TOYOTA’NIN HİBRİT AİLESİ TAM KADRO

Fuarda ‘hibrit’ teması ile yer alan Toyota, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius’un son versiyonunu otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.

EN GÜZEL KONSEPT İSTANBUL’DA

İlk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Trezor, Autoshow’da Türk otomobilseverlerle buluştu. Renault’un yeni tasarım anlayışının izlerini taşıyan model, C-biçimli far tasarmıyla dikkat çekiyor. Ön kısımda yalın ve pürüzsüz bir görünüm sergileyen araç gövdesi, aracın dinamik karakterini gözler önüne seriyor. Arkada ise altıgen biçimli panellerle TREZOR’un sportif özellikleri ve teknolojisi ön plana çıkarılıyor. Aracın silueti klasik bir GT görünümüne sahip. Araç 2016’nın en güzel konsept otomobili olarak seçilmişti. Trezor’un motoru Formula E takım şampiyonluğunu iki kez kazanan Renault e.dams takımından sağlandı. Maksimum gücü 350 beygir ve pik torku 380Nm olan bu motorun 0-100 km/s hızlanması dört saniyeden az sürede gerçekleşiyor. Elektrikli otomobil teknolojisinin öncüsü olan marka, Avrupa’da da lider durumda. Renault, artık rekor düzeyde 400 kilometrelik sürüş menzili sunduğu ZOE ile bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni Z.E. 40 pil ile donatılan Renault ZOE, artık daha fazla menzil sunarak daha fazla menzil sunuyor.

5008 VE TRAVELLER TÜRKİYE TANITIMI

Peugeot, Ekim 2017’de Türk tüketicisiyle buluşacak olan yeni 5008 SUV modelini de tüketiciyle buluşturdu. Sadece binek otomobil pazarında atak yapmakla kalmayan marka, ayrıca Boxer ve Expert gibi modellerle atılım yaptığı hafif ticari araç pazarında yönelik yeni ürünü Traveller’i de yine 2017 İstanbul Autoshow’da Türk tüketicisinin beğenisine sundu. Fuarda açıklama yapan PSA Grubu Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Jean Christophe Quemard, son iki yılda Türkiye’den aldıkları yedek parça miktarının ciddi şekilde arttığını belirterek, Türkiye’de gerçek bir tedarikçi dokusu olduğunu ve bu yüzden alınan yedek parçalara yönelik bir gelişme ve büyüme planlarının artacağını söyledi.

VISION MERCEDES-MAYBACH 6 ATAĞI

50’nci yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, kompakt sınıftan SUV’lara kadar hemen her sınıftaki otomobilleriyle yer aldığı İstanbul Autoshow 2017 fuarında Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve All-Terrain ile Mercedes-AMG GT R modellerini Türkiye’de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sundu. Alman üreticinin orta sınıf SUV segmentinde ilk kez prizden şarj edilebilen hibrit özelliğini sunduğu GLC 350 e 4MATIC modeli, İstanbul Autoshow 2017’de önemli bir yenilik olarak öne çıktı. Marka, 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılan Vision Mercedes-Maybach 6 konsept otomobili ile geleceğin ipuçlarını şimdiden veriyor. Mercedes me connect uygulaması, İstanbul Autoshow 2017 kapsamında düzenlenen özel aktiviteler ile deneyimlenebiliyor.

INSIGNIA 118 BİN 900 LİRADAN

Opel, Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer ve Crossland X olmak üzere üç yeni modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Insignia Grand Sport ülkemizde Mayıs sonundan itibaren 1.5 165 hp benzinli, 1.6 136 hp ve 2.0 210 hp dizel motor seçenekleri ile sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 118 bin 900 TL. Ülkemizde Design, Enjoy, Excellence ve Elite olmak üzere dört donanım paketi bulunacak. Yeni Crossland X ülkemizde Temmuz’da pazara sunulacak. 1.2 81 hp ve 1.2 110 hp benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra 1.6 99 hp dizel seçeneğine de sahip olacak.