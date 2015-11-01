İstanbul Autoshow şov eksik başlıyor

En son 2015’te gerçekleşen İstanbul Autoshow Fuarı’na bu yıl ODD tam kadro katılamadı. Bu yıl 19 marka fuarda yer alırken, 21 marka yüksek fuar bedellerini ileri sürerek katılım gerçekleştirmedi. Türkiye pazarında oldukça başarılı satış rakamları yakalayan birçok ithal markalar ise fuarı bu yıl tercih etmedi.

Türkiye’de iki yılda bir gerçekleşen İstanbul Autoshow için son hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl ‘Geleceğe Yakından Bakın’ temasıyla 21 Nisan’da kapılarını ziyaretçilerine açacak olan fuar iki yıl önce olduğu gibi bu yılda Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde (TÜYAP) otomobil tutkunları yeni modellerle bir araya gelecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen fuara bu yıl üye markaların katılımından da büyük bir kayıp var. Her yıl neredeyse tam kadro bu fuarda yer alan ODD üyeleri bu sefer yüksek fuar bedellerini öne sürerek bu yıl İstanbul Autoshow 2017’yi es geçti. Toplamda 19 ODD üyesi otomotiv üreticisinin yer aldığı fuara, yaklaşık 21 marka katılmadı. Özellikle yerli üreticiler ve birçok ithal marka bu yıl fuara sahip çıkarken, neredeyse Türkiye’nin iç pazarda en çok satış rakamına imza atan üreticiler tercihini bu fuardan yana kullanmadı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl gerçekleşen özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi birçok markanın satışlarını geri plana düşürdü. Ama buna rağmen Türkiye pazarında faaliyet gösteren markalar iki yılda bir gerçekleşen fuarda geri planda kalmadı.

Bu yıl fuara katılan markalar ise şöyle;

Hyundai

Nissan

Dacia

Renault

Mitsubishi

Ford

Peugeot

Honda

Ssangyong

DFSK

Toyota

Lexus

Smart

Aston Martin

Mercedes-Benz

Opel

Fiat

Alfa Romeo

Jeep

Katılım göstermeyen markalar ise;

Audi

Bentley

BMW

Citroen

DS

Ferrari

İnfiniti

Jaguar

Kia

Lamborghini

Land Rover

Maserati

Mazda

MINI

Porsche

Seat

Skoda

Subaru

Suzuki

Volkswagen

Volvo

Bu yıl İstanbul Autoshow 2017’ye yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.