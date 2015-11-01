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İstanbul Autoshow’da Fiat 124 satılacak

İstanbul Autoshow’da Fiat 124 satılacak

Fiat 124 Spider, yeni jenerasyonu ile İstanbul Autoshow’da otomobilseverlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Fuarla birlikte satışına başlanacak olan Fiat 124 Spider, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğine sahip olarak 1.4 litre 140 HP benzinli motorla otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, gerek göz alıcı “roadster” tasarımı gerekse güçlü teknik […]

21 saat önce -
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Fiat 124 Spider, yeni jenerasyonu ile İstanbul Autoshow’da otomobilseverlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Fuarla birlikte satışına başlanacak olan Fiat 124 Spider, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğine sahip olarak 1.4 litre 140 HP benzinli motorla otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, gerek göz alıcı “roadster” tasarımı gerekse güçlü teknik altyapısıyla ilk neslin başarısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Fiat, yeni nesil 124 Spider modelini Türkiye’de ilk kez sergilemeye hazırlanıyor. Üretim, ihracat ve satış şampiyonu Fiat Egea Ailesi’nin yanı sıra tüm 500 Ailesi’nin de yer alacağı fuarda Fiat’ın en önemli yeniliğini temsil eden 124 Spider, fuarla birlikte Türkiye’de satışa sunulacak. Fiat 124 Spider, otomotiv tarihinin tartışmasız bir efsanesinin modern uyarlaması olarak ülkemizin en önemli otomobil fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

PETEK TASARIMLI ALTIGEN IZGARA

Fiat 124 Spider, petek tasarımlı altıgen üst ızgarası, motor kaputu üzerindeki güçlü çizgileri ve yatay şekilde tasarlanan arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil Spider modelinin güncel bir uyarlaması olduğunu ilk bakışta belli ediyor. LED teknolojili ön ve arka aydınlatma gruplarının tasarımları ise aracın güçlü profiline ve dinamik görünümüne katkıda bulunuyor. Yeni Fiat 124 Spider, çift çıkışlı egzoz sistemi, aluminyum gri rengindeki takla barları ve ön cam çerçevesi, marşpiyelleri ve kapı kollarıyla da fark yaratan bir tasarım yapısına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

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