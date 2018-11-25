İthal Focus’a yerli reklam

Türk kullanıcısının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen sedan versiyonuyla birlikte geçtiğimiz günlerde satışa sunulan yeni Ford Focus’un reklam filmi gösterime girdi. Reklam kampanyası da tıpkı yeni Focus gibi ‘Türkiye’ye özel olarak’ Ford Otosan ve GTB Türkiye tarafından hazırlandı.
Yapılan araştırmalar Türk kullanıcıların otomobillerini arkadaşı, sırdaşı ve hatta hayatının bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Bu içgörülerin ışığında, otomobille insan arasındaki ilişkiden ilham alınarak hazırlanan Yeni Ford Focus’un bütünleşik iletişim kampanyası tüm mecralarda yayınlanmaya başlıyor. Ford Otosan’ın binek araç kategorisinde Türkiye’de geliştirip çektiği ilk reklam filmi projesi olan kampanyada GTB Türkiye imzası var.
Barış Arduç’un rol aldığı filmin yapımını Norr Film üstlendi. Yönetmenliğini SirFred’in, görüntü yönetmenliğini “Jurassic World: Fallen Kingdom”un da görüntü yönetmenliğini yapan Oscar Faura’nın gerçekleştirdiği filmin İstanbul’daki çekimleri 3 gün sürdü.
Basılı ve online mecralarda kullanılacak görsellerin fotoğraf çekimi PPR İstanbul’dan
Özgür Albayrak tarafından yapıldı. 3 gün süren çekimler, İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleşti.
KÜNYE
Reklamveren: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş
Reklamveren Yetkilileri: Özgür Yücetürk, Pınar Ercan Tursun, Serkan Özerbay, Gülay Teköz, Bahar Dikmen, Kerem Can Yücel, Kerem Sakoğlu, Efe Parmaksız, Nur Mutlu, Deniz Göktaş, Meriç Aksoy, Sinem Özcan
GTB Türkiye Ajans Başkanı: Anet Tokatlıoğlu
ECD: Selim Ünlüsoy
Kreatif Direktör: Bahadırhan Pekşen
Kreatif Ekip: Irmak Hatipoğlu, Ayça Peksağ, Ari Koen, Arda Bayraktar, Fatih Taşyürek, Ümit Şen, Bora Uz, Tolga Şahin, İzzet Berker, Ayhan Gelir
Müşteri Ekibi: Suzinur Şebnem Turgut, Ceren Ünay, Gökçe Kurtoğlu, Melike Atliman, Cansu Gençoğlu, Özden Ersöz
Dijital Ekip: Yunus Taşköprü, Nihan Okçu, Bilge Ocak, Onur Özen
Strateji: Irmak Yeşilada, Ceren Sağlam
Prodüksiyon Direktörü: Ayşin Batman
Offline Medya Ekibi: Gözde Durkal, Mert Başaran, Ufuk Satış, Açelya Çetintaş, Ece Yıldız, Seda Koşan, Gözde Benli
Online Medya Ekibi – Ingage: Sait Bugay, Serra Taşçı, Türkü Erus, Emir Demirtürk, Murat Kaçar
Film Prodüksiyon: Norr Film
Prodüktörler: Özge Göksel – Ülgen Demir
Yönetmen: SirFred
Görüntü Yönetmeni: Oscar Faura
Sanat Yönetmeni: ALTO
Post Prodüksiyon: Anima & ABT
Müzik: Jingle House
Fotoğraf Prodüksiyon: PPR
Prodüktörler: Orhan Özkırım – Oya Biricik
Fotoğraf Sanatçı: Özgür Albayrak