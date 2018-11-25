İthal Focus’a yerli reklam

Türk kullanıcısının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen sedan versiyonuyla birlikte geçtiğimiz günlerde satışa sunulan yeni Ford Focus’un reklam filmi gösterime girdi. Reklam kampanyası da tıpkı yeni Focus gibi ‘Türkiye’ye özel olarak’ Ford Otosan ve GTB Türkiye tarafından hazırlandı.

Yapılan araştırmalar Türk kullanıcıların otomobillerini arkadaşı, sırdaşı ve hatta hayatının bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Bu içgörülerin ışığında, otomobille insan arasındaki ilişkiden ilham alınarak hazırlanan Yeni Ford Focus’un bütünleşik iletişim kampanyası tüm mecralarda yayınlanmaya başlıyor. Ford Otosan’ın binek araç kategorisinde Türkiye’de geliştirip çektiği ilk reklam filmi projesi olan kampanyada GTB Türkiye imzası var.

Barış Arduç’un rol aldığı filmin yapımını Norr Film üstlendi. Yönetmenliğini SirFred’in, görüntü yönetmenliğini “Jurassic World: Fallen Kingdom”un da görüntü yönetmenliğini yapan Oscar Faura’nın gerçekleştirdiği filmin İstanbul’daki çekimleri 3 gün sürdü.

Basılı ve online mecralarda kullanılacak görsellerin fotoğraf çekimi PPR İstanbul’dan

Özgür Albayrak tarafından yapıldı. 3 gün süren çekimler, İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleşti.

KÜNYE

Reklamveren: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

Reklamveren Yetkilileri: Özgür Yücetürk, Pınar Ercan Tursun, Serkan Özerbay, Gülay Teköz, Bahar Dikmen, Kerem Can Yücel, Kerem Sakoğlu, Efe Parmaksız, Nur Mutlu, Deniz Göktaş, Meriç Aksoy, Sinem Özcan

GTB Türkiye Ajans Başkanı: Anet Tokatlıoğlu

ECD: Selim Ünlüsoy

Kreatif Direktör: Bahadırhan Pekşen

Kreatif Ekip: Irmak Hatipoğlu, Ayça Peksağ, Ari Koen, Arda Bayraktar, Fatih Taşyürek, Ümit Şen, Bora Uz, Tolga Şahin, İzzet Berker, Ayhan Gelir

Müşteri Ekibi: Suzinur Şebnem Turgut, Ceren Ünay, Gökçe Kurtoğlu, Melike Atliman, Cansu Gençoğlu, Özden Ersöz

Dijital Ekip: Yunus Taşköprü, Nihan Okçu, Bilge Ocak, Onur Özen

Strateji: Irmak Yeşilada, Ceren Sağlam

Prodüksiyon Direktörü: Ayşin Batman

Offline Medya Ekibi: Gözde Durkal, Mert Başaran, Ufuk Satış, Açelya Çetintaş, Ece Yıldız, Seda Koşan, Gözde Benli

Online Medya Ekibi – Ingage: Sait Bugay, Serra Taşçı, Türkü Erus, Emir Demirtürk, Murat Kaçar

Film Prodüksiyon: Norr Film

Prodüktörler: Özge Göksel – Ülgen Demir

Yönetmen: SirFred

Görüntü Yönetmeni: Oscar Faura

Sanat Yönetmeni: ALTO

Post Prodüksiyon: Anima & ABT

Müzik: Jingle House

Fotoğraf Prodüksiyon: PPR

Prodüktörler: Orhan Özkırım – Oya Biricik

Fotoğraf Sanatçı: Özgür Albayrak