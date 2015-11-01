Jaguar F-Pace 2.0 dizel R-Sport AWD testi

Jaguar’ın iri SUV’u F-Pace, güçlü dizel motor ve başarılı çekiş sistemiyle sınıfının dikkat çekici otomobillerinden biri. Tasarımıyla akılları çelen otomobil, fiyatıyla da düşündürüyor

GÖKHAN KARA

İngiliz lüks otomotiv üreticisi Jaguar, SUV pazarına kazandırdığı F-Pace ile kulvarını genişletti. Şık tasarımı, atletik hatları ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan araç, şimdiden markanın satışlarına önemli katkı sağlamaya başladı. Farklı donanım seçenekleriyle her kesime hitap eden araç, bize R-Sport isimli daha sportif versiyonuyla konuk oldu. Markanın karakteristik ön ızgarasıyla şekillendirilen burun tasarım, hiç olmadığı kadar yüksek. Uzun motor kaputuyla birlikte iri bir araç izlenimi yaşatan F-Pace, bunu rakamsal değerlerle de kanıtlıyor. 4.73 metrelik uzunluğu, 2.07 metrelik genişliği ve 1.65 metrelik yüksekliğiyle oldukça büyük bir SUV olan F-Pace, buna rağmen çok şık görünüyor. Profile doğru taşan çekik farlar, dev ön ızfara, geniş tampon ve 213 milimetrelik yerden yükseklik, araca agresif bir görünüm kazandırıyor. Damla şekille arka far grubu, küçük cam ve çift egzoz çıkışı da arkadan gelen sürücülere güzel bir manzara sunuyor. 19 inçlik dev alaşım jantların bile küçük göündüğü karoserde cam yüzeylerin genişliği iç mekandaki aydınlık ortamın habercisi.

650 LİTRELİK BAGAJ

İç mekan, markanın diğer modellerinden tanıdık. Sade ve kaliteli malzemelerle şekillendirilen kokpitte yumuşak dokunuşlu kaplamalar sıkça kullanımşı. Rahat koltukların yan destekleri yeterli seviyede. Yola yüksekten bakan sürücü için motor kaputu, genişlik hissini artırıyor. Araçtaki ses sistemi kadar klima ünitesinin de çalışma karakeri alkışı hak ediyor. Böylece otomobilin boyutlarını unutmak mümkün değil. İç mekanda sunulan yaşam alanı son derece iddialı. Bunun yanında 650 litrelik dev bagaj da bu boyutta bir SUV’a yakışacak cinsten.

2 LİTRELİK DİZEL

Türkiye’de 3 litrelik benzinli ve 2 litrelik dizel olmak üzere 2 farklı motorla getirilen araç, bize tasarruf potansiyeli yüksek dizel versiyonuyla konuk oldu. 180 beygir güç ve 430 nm tork üreten motor, 1775 kilogramlık otomobile uyum sağlayabiliyor. 8 ileri otomatik şanzımanın ilk 3 vitesi kısa oranlı tercih edilmiş. Bu sebeple kısa aralıklarla vites değişimi yaşanıyor ve ivmelenme gerektiği kadar hissedilmiyor. Buna rağmen araç 0-100 km/s hızlanmasını 8.7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Saatte 208 kilometre sürate kadar nefesi kesilmeyen araç, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor. Sportiflik, ekonomik sürüş veya arazi sürüşü arasında seçim yapmaya izin veren araç, modlar arasında farklılığı hissettirerek beğenemizi kazandı.

YAKIT TÜKETİMİ NASIL?

Sert yapılı süspansiyon sistemi, sürüş yeteneğini oldukça artırmış. Öyle ki aracın boyutlarına alıştıktan sonra sporif sürüşler oldukça keyifli hale geliyor. Başarılı çalışan 4 tekerlekten çekiş sistemi, sert manevralarda arka tarafın hafifçe kaymasına izin vererek keyifli bir kullanım sunuyor. Çevik bir karakteri olan araç, yeterli konforu da sunarak üstüne düşen görevi yapıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.3 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 7 litre oldu. Aracın boyutları, ağırlığı ve özellikleri düşünüldüğünde tüketim makul seviyede.

FİYATI NE KADAR?

Jaguar F-Pace’e sahip olmak için en az 369 bin lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan R-Sport versiyonunda fiyatı 436 bin liranın üzerine çıkıyor. Fiyat seviyesi bazı premium rakiplerden pahalı olsa da, prestij ve kalite bunu görmezden gelmenizi sağlayabilir.