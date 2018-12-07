Jeep Gladiator, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çekti. Üst düzey 4×4 yetenekleri, özgün ve aynı zamanda modern tasarım özellikleri, 285 HP gücündeki Pentastar 3.6 litrelik V6 benzinli ve 260 HP gücündeki 3,0 litrelik V6 dizel motor seçenekleri ile geliyor.

Jeep, yepyeni Gladiator’ü ilk kezAmerika’da gerçekleştirilen Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergiledi. JeepGladiatior, pikap dünyasının çıtasını gerçek anlamda yukarıya taşıyan off-roadyetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan modülerkaroser özellikleri, yüksek seviyedeki asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve 80’denfazla güvenlik donanımıyla dünyanın en yetenekli ve tanınmış pikap modeliolmaya hazırlanıyor.

2020 Jeep® Gladiator Overland

3.5 TON ÇEKME KAPASİTESİ

Geleneksel Jeep tasarımına sadık, özgün hatları ile Wrangler’a olan bağlılığını gözler önüne seren Gladiator’de Jeep tasarımcılarının, markanın imzası niteliğindeki efsanevi yedili ızgarayı, daha aerodinamik olması için geriye doğru kaydırdığı ve daha geniş kullandığı görülüyor. LED farlar ve stop grubu ile oldukça modern bir görünüme sahip olan Gladiator’de, çok yönlü kullanıma izin veren büyük bir yük alanı sunulurken, 725 kg taşıma kapasitesi, 3,5 tona kadar da çekme kapasitesi vaat ediliyor.

2020 Jeep® Gladiator – interior

Jeep Gladiator’ün iç mekânı geleneksel tasarımı ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor. Dördüncü nesil Uconnect’e ait dokunmatik ekran, kokpiti domine ediyor; hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect’in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün akıllı telefon entegrasyonu sunuyor.

285 BEYGİRLİK V 6 MOTOR

Yol tutuş özelliği, sürüş kalitesi ve off-road kabiliyeti ile dikkat çeken özeliklere sahip olan Gladiator’de, 3,6 litrelik 285 HP güce sahip V6 Pentastar benzinli motor seçeneğinde 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik şanzımana yer verilirken, 260 HP gücündeki 3,0 litrelik Eco Diesel V6 dizel motor seçeneğinde 8 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor ve her iki versiyonda da çok gelişmiş bir 4×4 sistemine yer veriliyor. Command-Trac ve Rock-Track 4×4 sistemleri,üçüncü nesil Dana 44 akslar, Tru-Lock elektrikli ön ve arka kilitleri, Trac-Locsınırlı kaydırmalı diferansiyel kilidi ile hiçbir engel tanımayan Gladiator, 76cm derinliğe kadar su geçişlerinde de iddiasını ortaya koyuyor.