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Jeep Renegade güvenliği arttırdı

Jeep Renegade güvenliği arttırdı

Arazi araçlarının ikonik markası Jeep’in kompakt Renegade modeli yeni donanımıyla bayilerdeki yerini aldı. Model yelpazesinin yeni üyesi Renegade Longitude Premium, farklı donanım seçeneğiyle, üst düzey konfor, güvenlik ve teknolojik unsurları bir arada sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Jeep markasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve kompakt SUV arenasının en başarılı modellerinden birisi olarak kabul edilen Renegade, […]

04 Eylül 2017 Pazartesi -
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Arazi araçlarının ikonik markası Jeep’in kompakt Renegade modeli yeni donanımıyla bayilerdeki yerini aldı. Model yelpazesinin yeni üyesi Renegade Longitude Premium, farklı donanım seçeneğiyle, üst düzey konfor, güvenlik ve teknolojik unsurları bir arada sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Jeep markasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve kompakt SUV arenasının en başarılı modellerinden birisi olarak kabul edilen Renegade, yepyeni bir donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. Jeep Renegade Longitude Premium’da, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Elektronik Devrilme Önleme Sistemi gibi yüksek seviye güvenlik ekipmanlarının yanı sıra 5 inçlik dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi, elektrikli sürücü koltuğu, elektronik iklimlendirme kontrollü otomatik klima gibi konfor donanımları standart olarak sunuluyor. Ayrıca 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar ve tavan rayları da Renegade’in dinamik görünümünü taçlandırıyor. Üst sınıf donanım seviyesi, 120 HP gücündeki 1.6 Multijet dizel motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle dikkat çeken Renegade Longitude Premium, 123 bin 850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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