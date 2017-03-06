Jeep Renegade’e dizel otomatik takviyesi

Jeep Renegade modelinin dizel otomatik versiyonu, mart ayı itibariyle ülkemizde de satışa sunuldu. Jeep Renegade’in 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı versiyonları, Longitude ve Limited isimli iki ayrı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı Renegade’ler 123 bin 850 TL’lik anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Arazi araçlarının ikonik markası Jeep, geçen yıl dünya genelinde bir milyonluk satış barajını aşarak yine dikkatleri üzerine çeken bir performans sergiledi. Jeep ürün gamının en kabiliyetli küçük SUV’si Renegade’in dizel otomatik kombinasyonları ise Mart ayıyla birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. Tofaş çatısı altında temsil edilen markanın en başarılı modelleri arasında yer alan Renegade’in 1.6 litre 120 HP’lik dizel motorlu ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanla donatılan versiyonu, Longitude ve Limited donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 123 bin 850 TL’den başlayan rekabetçi anahtar teslim satış fiyatıyla dikkat çeken dizel otomatik Renegade modeliyle Jeep markası, küçük ve orta SUV sınıflarındaki başarısını artırmayı hedefliyor.

120 BEYGİRLİK DİZEL OTOMATİK

Otomatik şanzımanlı ve 120 HP’lik dizel motorlu Jeep Renegade, 178 km/s’lik son hıza ulaşabilirken, 100 km’de ortalama 4.6 litrelik ekonomik yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor. Dizel otomatik Renegade, 351 litrelik bagaj hacmiyle de uzun yolculuklar için yeterli yükleme kapasitesi de sunuyor.