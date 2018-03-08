Jeep Wrangler sonbaharı bekliyor

Üst düzey 4×4 yetenekleri, orijinaline sadık kalarak geliştirilen modern tasarımı, kapsamlı teknolojik ve güvenlik donanımları ile arazinin şampiyonu Jeep Wrangler, günlük kullanımdaki rahatlığı ile yine efsane isim olmaya devam edecek. Yeni Jeep Wrangler, 2018 yılının sonbahar aylarında ülkemiz yollarıyla buluşacak.

İlk üretildiği günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler, 1941 yılında başlayan efsanevi tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen tanıtımla Avrupa’da gün yüzüne çıkan dördüncü nesil Jeep Wrangler SUV dünyasının çıtasını yükseltecek asfalt ve off-road yetenekleri, geleneksel tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan karoser özellikleri ve ileri teknolojik güvenlik donanımlarıyla dünyanın en yetenekli ve tanınmış arazi aracı olma geleneğini sürdürüyor. Sonbahar aylarında ülkemiz yollarıyla buluşacak olan Yeni Jeep Wrangler’da 2.0 litrelik, 265 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli benzinli motor görev alacak. Tüm Wrangler modelleri, çekiş gücü, su geçişi, manevra, artikülasyon ve yerden yüksekliği kabiliyetlerini kapsayan ağır testlerden geçerek edindiği ve efsanevi 4×4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ nişanıyla satışa sunulacak.

İSTER İKİ İSTER 4 KAPILI

Yeni Jeep Wrangler, geleneksel Jeep tasarımına sadık ve modernize edilmiş bir dış görünümle dikkat çekiyor. Yeni dış tasarımıyla güçlü ve her türlü yol şartına meydan okuyan karakteristik duruşunu devam ettiren yeni Jeep Wrangler geniş cam alanları sayesinde çevreye hâkim, rahat bir sürüş sunuyor. Jeep tasarımcılarının markanın imzası niteliğinde olan efsanevi yedi oluklu ön ızgarayı yeniden tasarladığı görülüyor. Yeni ızgaranın farlarla kesişen tasarımı efsanevi Jeep CJ’e gönderme yapıyor. Yeni ön ızgaranın üst kısmındaki kavis ayrıca aerodinamik verimliliği de artırıyor. Sahara ve Rubicon modellerinde sunulan LED farlar ve sis farları daha çekici bir görünümü beraberinde getirirken sinyal lambaları çamurlukların uç noktasına entegre ediliyor. Alışılagelmiş olduğu kare formunu koruyan stop lambalarında da çağın gereklerine uygun olarak LED teknolojisi kullanılıyor. Yeni Jeep Wrangler 2 ve 4 kapılı olmak üzere eskiden olduğu gibi iki farklı gövde tipiyle üretiliyor.

SU GEÇİRMEYEN MARŞ DÜĞMESİ

Yeni Jeep Wrangler’ın iç mekânı geleneksel tasarım ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor. Ergonomik tasarımlı orta konsola entegre edilen klima ve müzik sistemi, medya şarj ve bağlantı soketleri, sürücü ve ön yolcunun sürüş esnasında rahatlıkla ulaşabileceği kullanım ergonomisini sunuyor. Havalandırma ızgarasını çevreleyen krom aplikasyonlar kalite algısını yükseltirken modern ve sportif bir görünümü de beraberinde getiriyor. Yeni Jeep Wrangler ile birlikte su geçirmeyen marş düğmesi devreye alınıyor.