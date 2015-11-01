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Jeep’in hibrit konsepti

Jeep’in hibrit konsepti

Jeep Yuntu konsepti, 6 kişilik yaşam alanı, maskülen tasarım özellikleri ve hibrit güç kaynağı sayesinde Çin pazarında tüketicilerle buluşacak yeni bir SUV’un ön gösterimi niteliği taşıyor. Tüm dünyada büyümeyi sürdüren Jeep, otomobil tutkunlarına sürpriz yaparak Yuntu konseptini Şangay’da görücüye çıkardı. Jeep Yuntu konsepti, 6 kişilik yaşam alanı, maskülen tasarım özellikleri ve hibrit güç kaynağı sayesinde […]

6 dakika önce -
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Jeep Yuntu konsepti, 6 kişilik yaşam alanı, maskülen tasarım özellikleri ve hibrit güç kaynağı sayesinde Çin pazarında tüketicilerle buluşacak yeni bir SUV’un ön gösterimi niteliği taşıyor.

Tüm dünyada büyümeyi sürdüren Jeep, otomobil tutkunlarına sürpriz yaparak Yuntu konseptini Şangay’da görücüye çıkardı. Jeep Yuntu konsepti, 6 kişilik yaşam alanı, maskülen tasarım özellikleri ve hibrit güç kaynağı sayesinde Çin pazarında tüketicilerle buluşacak yeni bir SUV’un ön gösterimi niteliği taşıyor. İkonik Jeep radyatör ızgarası, Cherokee modelinden ilham alınarak tasarlanan LED teknolojisiyle donatılan farları ve maskülen çizgilere sahip karoseriyle çok güçlü görünen büyük boy SUV Yuntu’nun, stop grubu da tasarım bütünlüğünü sağlayacak şekilde, yatay konumda yerleştirilmiş. Fütüristik detaylarla bezenen konseptin arka kapılarıysa, geriye doğru açılarak iniş ve binişlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

MENZİLİ 65 KİLOMETRE

Jeep Yuntu konseptin iç mekânındaysa, geleneksel Jeep özellikleri, geleceğin taze teknolojileriyle harmanlanıyor. Organik görünüm için akıcı çizgilerle tasarlanan kokpitte, iki farklı LCD ekran ve tamamen dijital gösterge tablosuna yer veriliyor. Yüksek kaliteli ahşap ve derinin hakim olduğu yaşam alanında, bilgi ve eğlence sisteminin yönetilebildiği 8 adet ekstra LCD ekran da yolcuların beğenisine sunuluyor. Otomobilde gelişmiş bir yüz ve ses tanıma fonksiyonuna de yer veriliyor. İçten yanmalı ve elektrikli motorun bir arada sunulduğu Jeep Yuntu konsepti, kablosuz olarak da şarj edilebiliyor. Sadece elektrikli olarak da hareket edebilen Jeep Yuntu, elektrik modunda 65 km menzile sahip olarak yol kat edebiliyor. Jeep Yuntu konsepti, 6 kişilik yaşam alanı, maskülen tasarım özellikleri ve hibrit güç kaynağı sayesinde Çin pazarında tüketicilerle buluşacak yeni bir SUV’un ön gösterimi niteliği taşıyor.

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