Jeep’in kovboyu yenilendi

İkinci dünya savaşından beri efsane olan Jeep Wrangler, yenileniyor. Yeteneğiyle gerçek SUV ismini yeniden ortaya çıkaran model, kalite çıtasını arttırarak 29 Kasım’ı bekliyor.

İlk olarak ikinci dünya savaşında ismi duyulan Jeep, o dönemin savaş şartlarında her türlü arazide ilerleyebilmesi için ortaya çıkarılmıştı. Üretilecek araçta özellikle aracın tekerlek bağlantılarının bağımsız olması, en fazla 600 kilogram olması, yüksek manevraya sahip ve dayanıklılık şartları aranıyordu. 1940 yılında üretime başlayan Jeep, 5 yıl içinde yarım milyon adet araç üretti. Aracın 1947 versiyonu Amerikan halkı tarafından da sevilmeye başlanınca 1953 yılında aile versiyonları da ortaya çıkmaya başladı. 1963 yılında 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olarak üretilen Jeep, 1979 yılında şirketi Renault’un alması ile Fransızların sonrasında ise 1987 yılında şirketi Chrysler satın aldı. 1985 yılında üretilen Cherokee modeliyle dikkat çeken marka, 1993 yılında Grand Cherokee ile ismini dünya markaları arasında yazdırdı.

JEEP WRANGLER KONFORLA GELDİ

O dönem ikinci dünya savaşı için üretilen ilk model, günümüzün Wrangler ismiyle yenilendi. Tıpkı önceki nesillerinde olduğu gibi, ikonik Wrangler tasarım öğelerini bünyesinde barından SUV, çok verimli motor ve şanzıman seçenekleri, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, yüksek teknoloji ürünü konfor ve güvenlik donanımlarıyla ayrışıyor.

ÖN CAM KATLANABİLİYOR

Ön yüzdeki yedili ızgara, tasarım hatları, yuvarlak farları ve kare stop grubuyla geçmişe olan atıfta bulunan Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesiyle dikkat çekerken, 4×4 seçeneği de macera severleri mutlu edecek. Katlanabilen ön camı, farklı kapı sayısına sahip karoser kombinasyonu ve tamamen açılabilen tavan yapısıyla açık hava özgürlüğünü en üst seviyeye çıkaran yeni Wrangler, 29 Kasım’da Los Angeles Auto Show’da boy gösterecek.