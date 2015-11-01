Jeep’te Yaz İndirimi

23 saat önce

0

0

Jeep, yaz kampanyası ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Renegade modeli için “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kampanyasına ağustos ayında da devam eden Jeep, Renegade Limited ve Longitude versiyonlarında farklı ödeme ve kredi seçenekleri sunuyor.

Jeep, en kabiliyetli küçük SUV’si Renegade sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunduğu kampanyasını Ağustos ayında da sürdürüyor. 2017 model Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanyada 75 bin 800 TL’den başlayan iki eşit taksitli kredi imkânı sunularak; ödemenin yarısı 2017 yılının ağustos ayında, diğer yarısı da 2018’in Ağustos ayında gerçekleşiyor. Ayrıca dileyen müşteriler 40 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle 0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Otomobil severler, Jeep Renegade Longitude versiyonlarında ise 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 0.99 faizli kredi avantajlı ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.