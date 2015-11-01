Karşınızda yeni Toyota Yaris

Toyota, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Yeni Yaris’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İlk olarak Cenevre’de örtüsü açılan Yeni Yaris, tasarımı, artırılan donanım seviyesi ve çok daha iyileştirilen sürüş konforuyla dikkatleri üzerinde topladı.

İlk olarak Cenevre’de örtüsü açılan Yeni Yaris, tasarımı, artırılan donanım seviyesi ve çok daha iyileştirilen sürüş konforuyla dikkatleri üzerinde topladı. Yeni Yaris’i geliştirirken tasarım, kalite, performans ve güvenliğe odaklanan Toyota, Yaris için 90 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdi. Otomobilin tasarımını, performansını ve güvenliğini artırmak adına 900’den daha fazla yeni parça kullanıldı. Otomobilin yeni ön ve arka tasarımı ise, Toyota’nın Fransa’daki ED2 tasarım stüdyoları tarafından yapıldı. Avrupa’da güçlü bir geçmişe sahip olan Yaris, ilk olarak üretildiği 2001 yılından bu yana üç milyonu aşan satış adedi ile B segmentinde farkını ortaya koymaya devam ediyor. Toyota mühendisleri Yeni Yaris’i geliştirirken, müşteri geri bildirimlerinden de yararlanarak otomobili daha konforlu, daha iyi yol tutuşu sağlayan ve hatta daha da sessiz bir sürüşe sahip olacak şekilde tasarladı.

1.5 LİTRELİK YENİ MOTOR

Yeni Yaris ile birlikte, mevcut 1.33 litre ünite yerini yeni 1.5 litre dört silindirli benzinli motora bırakacak. Gelecekte yürürlüğe girecek Euro 6c ve Gerçek Sürüş Şartlarındaki emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Yeni Yaris’in atmosferik 1,496 cm3 motoru, 111 HP güç ve 136 Nm tork üretiyor. Böylelikle; hem şehir içi yolda hem de otoyolda konfor ve atak bir sürüş sunuyor. Yaris’in sahip olduğu bu yeni motor 1.33 litrelik motorla karşılaştırıldığında 0-100 km/s hızlanmasını 0.8 saniye iyileştiriyor.

TOYOTA’DAN DÜNYA PRÖMİYERİ

Toyota Yeni Yaris ile birlikte, WRC yarış otomobilinden ilham alan yüksek performans modeli Yaris GRMN’yi de Cenevre’de tanıttı. Bu modellerin yanında; bu yılki konsept aracı i-TRIL Concept’in dünya lansmanını da gerçekleştiren Toyota, hidrojen yakıt hücreli Mirai, Gazoo Racing yarış takımının otomobilleri olan Yaris WRC, TS050 Hybrid ve Dakar Hilux’ı da sergiledi. Yaris’in, yeni ve yüksek verimliliğe sahip 1.5 litre benzinli motora sahip versiyonu da yine ilk kez Cenevre Motor Show’da beğenilere sunuldu.