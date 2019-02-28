KIA Sportage, 4’üncü jenerasyonuyla makyaj operasyonu geçirdi. Aynı zamanda 1.6 litrelik dizel motora da kavuşan Sportage, cimri SUV’ler arasında yerini aldı. Aracın başlangıç fiyatı ise 161 bin lira olarak belirlendi.

ALİ YILDIRIM-HATAY

Bir zamanların en çok tercih edilen modellerinden biri olan Kia Sportage, yeni yüzüne kavuştu. Makyajdan geçen araca bir de kalp nakli yapıldı. Yeni nesil 1.6 litrelik dizel motorla dikkat çeken Sportage, otomatik versiyonuyla da oldukça cimri. Kia Genel Müdürü Can Ağyel “KIA Sportage ilk satışa sunulduğu 1994 yılından bu yana sınıfının en gözde modellerinden biri oldu. Tasarımı, kullanım keyfi ve zengin ekipman seviyesiyle ülkemizde de çok sevildi. 4. nesil makyajlı KIA Sportage ile her zamanki gibi standartları yükselterek heyecan yaratmaya devam ediyoruz. Yenilenen KIA Sportage 136 PS gücündeki 1,6 litrelik dizel motoru, yenilenen dış ve iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleriyle bu başarıyı daha ileriye taşıyacak” dedi.

19 İNÇ JANT SEÇENEĞİ

Kia Sportage’ın sportif dış tasarımı yeni ön ve arka tamponlarla yeniden hayat bulurken ön farlar ve arka stop lambaları da yeniden yorumlandı. Sportif tasarımı donanıma bağlı olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar tamamlıyor. Yenilenen Sportage yeni gövde renk seçenekleri ile de müşterilerin beğenisine sunuluyor. GT Line versiyonlarında parlak sıcak radyatör ızgarası ve arka bagaj kapağında koyu krom süslemeler bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken tüm versiyonlarda çift egzoz çıkışına sahip arka difüzör ve yeniden tasarlanan “buz küpü” LED sis farları devreye giriyor.

AKILLI VE ZENGİN DONANIM

Yenilenen KIA Sportage donanım seviyesine bağlı olarak; dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere KIA’nın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, müşterilere 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri bulunuyor. Bu ekranlarda Apple Car Play ve Android Auto desteği de Elegance paketi ile birlikte standart olarak sunuluyor.

100 KM’DE 4.7 LİTRE

Yeni 1.6 litre hacimli ‘SmartStream’ motor 4.000 d/d’de 136 PS güç ve 2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç yedi kademeli çift kavramalı şanzıman (DCT) ile yola aktarılıyor. Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, dizel partikül filtresi ve start & stop sistemi de dahil olmak üzere modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan motor Euro 6d TEMP emisyon normunu karşılıyor. 100 km’de ortalama 4,7 litre yakıt tüketen araç, 123 gr/km CO 2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kia Sportage 1.6 CRDi DCT

Motor

Silindir hacmi : 1.598 cc

Maksimum güç : 136 PS, 4.000 d/d

Maksimum tork : 320 Nm, 2.000 d/d

Güç aktarımı

Şanzıman : DCT-Yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman

Performans

Maksimum hız : 180 km/s

Hızlanma 0-100 km/s : 11,8 sn

Yakıt Tüketimi

Karma yakıt tüketimi : 4,7 lt/100 km

CO 2 emisyon salınımı : 123 gr/km

Boyutlar

Uz x gen x yük : 4.485 x 1.855 x 1.645 mm

Dingil mesafesi : 2.670 mm

Süspansiyon

Ön : MacPherson

Arka : Çok kollu bağımsız

Lastikler

Jant ve Lastik ölçüleri : 225/60 R17 & 245/45 R19