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Kış şartları Hyundai ile problem olmuyor

Kış şartları Hyundai ile problem olmuyor
10 Ocak 2017 Salı
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Hyundai, 28 Ocak tarihine kadar sürecek olan “Kışa Özel Servis Avantajları” ile tüm müşterilerine çok özel fırsatlar sunuyor. Son yılların en zorlu hava şartlarına karşı müşterilerinin araçlarını sürekli kontrol altında tutma imkanı sağlayan Hyundai, araçların kış sezonuna ait temel ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlar da sunmuş oluyor.

Kaliteli ve benzersiz hizmetleriyle koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı kendine öncelikli ilke edinen Hyundai, avantajlı servis kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hyundai’nin yeni servis kampanyası dahilinde 13 Ocak 2017 tarihine kadar “Yol Yardım” kapsamındaki Gezici Servis Hizmeti, yolda kalan Hyundai sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm Türkiye’deki yetkili servisleri ziyaret edecek Hyundai sahipleri ayrıca 28 Ocak 2017 tarihine kadar araçların temel kışlık ihtiyaçları olan silecek süpürgesi, akü ve antfrizde yüzde 20 indirim elde edecekler.
Ayrıca bu zorlu kış şartlarında oluşan kazaların hasar işlemlerinde parça ve işçiliklerinde de yüzde 20 iskonto fırsatı sunuluyor.Hyundai sahipleri bu avantajlara ek olarak, 37 noktadan ücretsiz check-up imkanına da sahip olacaklar. Özellikle aracın alt kısmı, ön takım kontrolü ve temizliği, kış koşullarında oldukça önem taşıyor. Satış sonrasındaki müşteri odaklı faaliyetleri ile sektörün en hızlı büyüyen markası konumunda bulunan Hyundai, Blue Card sadakat programı, Mobil Servis, 5 Yıl Garantili Ultra Servis, Kapınızdaki Servis, Havalimanındaki Servis, Ücretsiz Check-Up, Yol Yardım ve Hyundai Kasko gibi farklı kategorilerdeki eşsiz hizmetiyle müşteri memnuniyetine ne kadar önem verdiğini gözler önüne seriyor.

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