Kışlık Fiat 500 Collezione

Fiat 500 Collezione’nin sonbahar-kış mevsimlerine özel serisinde yer verilen “Brunello”, gri-bordo çift renk kombinasyonu ilk başta diğer kardeşlerinden farklılaşırken, krom ayrıntılar da ilk nesil Fiat 500’e gönderme yapıyor.

60’ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, Collezione Serisi ile fark yaratmaya devam ediyor. Sonbahar-kış mevsimleri için özel olarak tasarlanan Collezione Winter, Brunello adındaki bordo-koyu gri çift renk kombinasyonu ile diğer kardeşlerinden ayrışıyor. Füme-koyu altın rengi mat 16 inçlik alüminyum jantları ve ön tamponda yer verilen krom ayrıntılarıyla dikkat çeken 500 Collezione Winter’ın iç mekanındaki farklılıklar da ayrıca dikkat çekiyor.

Koltuklarda ve kokpitte de bordo-gri çizgilerle süslenen 500 Collezione Winter’ın bagaj kapağında ve paspaslarında “Collezione” imzası ön plana çıkıyor. 500 Collezione Winter ayrıca sınıfının en büyüğü olan 7 inç ebatlarındaki TFT Uconnect ekranı ile rakiplerinden ayrışıyor. Fiat 500’ün özel serisi “Collezione Winter”, 113 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarıyla buluşuyor.