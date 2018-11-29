KODO tasarımının somut hali: Yeni Mazda 3

Mazda yenilediği Mazda3 modelinin örtüsünü kaldırdı. 3 farklı motor seçeneğiyle pazara çıkacak olan modelin Türkiye’ye hangi seçenekle geleceği bilinmiyor. Yeni Mazda3 hibrit ve 4 çeker sistemiyle birlikte pazara sunuluyor.

Merakla beklenen Yeni Mazda3, gün yüzüne çıktı. Dünya prömiyerini 2018 Los Angeles Auto Show’da yapan Mazda yeni hatchback ve sedan modellerini tanıttı. Mazda’nın Temsilci Direktörü, Başkan ve CEO’su Akira Marumoto, “Bugün açıkladığımız yeni Mazda3, Mazda için yeni bir dönem başlatıyor” dedi. Ayrıca “Yeni nesil Mazda otomobilleri araç sahipliği deneyiminin değerini artıracak. Bu ürünler sayesinde Mazda’nın marka değerini daha da yükselteceğiz ve tüm dünyadaki müşterilerle daha güçlü bağlar kurma hedefimize doğru ilerleyeceğiz” diye ekledi.

KODO TASARIM DİLİ SOMUTLAŞTI

Yepyeni Mazda3, Japon estetiğinin özünü yansıtan Kodo tasarım dilini somutlaştırdı. Genel tasarım basit, tek bir form sunarken, ince dalgalanmalar, hareketli ışık ve gövde yüzeyinin üzerinde kaymasını sağlayan yansımaları sayesinde tasarımı hayata geçirdi. Sonuç, önceki Kodo modellerinde görülenlerden daha zengin ve daha güçlü bir canlılık ifadesi. Mazda3 adını paylaşmalarına rağmen, hatchback ve sedan modelleri farklı kişiliklere sahiptir – hatchback tasarımı dinamik, sedanın ki ise zariftir.

HİBRİT SEÇENEĞİ DE VAR

2019 Mazda 3’ün kaputunun altında farklı motor seçenekleri mevcut. Seçeneklerin pazara bağlı olarak değişeceği belirtilirken, Skyactiv-X hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat 1.5 litre, 2.0 litre ve 2.5 litre Skyactiv-G benzinli motorlara ve 1.8 litre Skyactiv-D dizel motora yer verileceği biliniyor. Ayrıca tüm ünitelerde M Hybrid adı verilen hafif hibrit sistemin görev yapacağı da gelen bilgiler arasında.

4 ÇEKERİ DE OLACAK

2019 Mazda 3, i-Active dört tekerlekten çekiş sisteminin güncellenmiş bir versiyonuyla satışa sunuluyor. Bu sistem, 2019 CX-5 modelinde ilk çıkışını yapan G-Vectoring Control Plus sistemiyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Aracın ön tarafında MacPherson süspansiyon sistemi, arka tarafında ise yeni geliştirilen torsiyon çubuğu kullanılıyor. Mazda, bu değişimlerin hızlanma, manevra ve fren esnasında daha doğal bir etki yarattığını belirtiyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

2019 Mazda 3, sahip olduğu donanımlarla güvenlikten de ödün vermiyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi ve ön çapraz trafik alarmı, kaza riskini azaltmak üzere görev yapıyor. Seyir ve trafik destek sistemi ise trafik sıkışıklığında gaz, fren ve direksiyonun kontrolünü ele alarak sürücüyü rahatlatıyor. Yeni Mazda 3’te ayrıca kızılötesi kamera kullanan sürücü gözlem sistemi de bulunuyor.

6 MİLYON ADET SATTI

Yeni Mazda3, insanların doğal denge anlayışından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak üzere tasarlanan Mazda’nın yeni SKYACTIV-Araç Mimarisini benimser. Güç aktarım mekanizması dizisi, her bir sürüş durumunda sorunsuz ve hassas bir gaz kumanda donanımı sağlayan en yeni SKYACTIV-X, SKYACTIV-G ve SKYACTIV-D motorlarından oluşur. İlk defa tanıtıldığı 2003’ten bu yana 6 milyonun üzerinde satış yapan Mazda3, şirketin büyümesini hem marka hem de iş perspektifinden yönlendiren küresel bir stratejik modeldir. Mazda’nın dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine şöhretli bir sürüş keyfi imkânı verdi ve önemli tesislerde üretimin temelini oluşturdu.