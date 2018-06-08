Koleksiyonluk Fiat 500C Türkiye’de

Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile otomobil ve modaseverlerin sevgisini kazanmaya devam ediyor. Haziran ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulan ve Fiat 500’ün stilini bir adım daha öteye taşıyan “500C Collezione” beyaz ve gri renk kombinasyonu ile dikkat çeken Primavera ve Acquamarina ismi verilen beyaz-yeşil renk kombinasyonu ile ilk bakışta diğer kardeşlerinden ayrışıyor.

Geçtiğimiz yıl 60’ıncı yaşını kutlayan Fiat 500 zamana meydan okuyor ve sanattan tasarıma her alana ilham vererek günlük hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Tasarımı, eğlenceli karakteri ve kişiselleştirilebilir olmasıyla da öne çıkan Fiat 500, hayattan keyif almasını bilen, tarz sahibi otomobil severlerin gönlünü fethetmeyi sürdürüyor. Fiat 500, geçtiğimiz mart ayında merakla benklenen özel serilerine bir yenisini daha ekledi ve Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilediği yeni Collezione Serisi ile yeniden dikkatleri üzerine çekti. Özgünlüğü, benzersizliği ve zamanın ruhuna ayak uydurmasını çok iyi bilen karakteri ile bir tarz ikonu olan 500’ün modayla olan ilişkisine vurgu yapan beyaz-gri Primavera ile beyaz-yeşil Acquamarina adı verilen karoser rengi kombinasyonlarıyla farklılaşan Collezione Serisi, 16 inçlik alüminyum alaşım jantları, krom detaylarla süslenen tamponları ve ayna kapaklarıyla dikkat çekiyor.

Fiat 500C’nin Collezione

İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500C Collezione’de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi paspaslarında da Collezione imzasını taşıyan otomobilde, sınıfının en büyüğü olan 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı dikkat çekiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sevilen Fiat 500C’nin Collezione versiyonunda, 1,2 litrelik 69 HP gücündeki, oldukça tutumlu benzinli Fire motor ile 5 ileri vitesli otomatik Dualogic şanzıman işbirliği yapıyor. Fiat 500’ün yeni Collezione Serisi, ülkemizde 116 bin 900 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.