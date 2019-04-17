Hyundai Kona’nın 1.6 litrelik dizel otomatik kombinasyonu satışa sunuldu. Yeni dizel seçeneğin başlangıç fiyatı 137 bin 500 lira. Model ayrıca ‘KonAtolia’ adı verilen Türkiye turuyla 40 günde 7 bin kilometre yol katedecek.

Türkiye’nin en genç markalardan biri olan Hyundai, 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı Kona modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Özellikle Türkiye gibi akaryakıt fiyatlarının oldukça yüksek olduğu ülkelerde doğal olarak yakıt tüketimin önemi çok yüksek ve belirli bir süre daha trend olmaya devam edecek. Bu yüzden bir dizel motor ekonomik olmasıyla hala çoğu tüketici tarafından merakla bekleniyor veya birinci tercih olarak liste başında yer alıyor.

1.6 LİTRELİK DİZEL OTOMATİK KONA

Otomotiv devi Hyundai de cebini ve ekonomisini düşünen müşterileri için B-SUV segmentindeki estetik modeli KONA’nın Smartstream 1.6 dizel motorunu satışa sunmaya başladı. Üstün sürüş dinamiklerini fazlasıyla yansıtan ve bir o kadar da verimli bir tüketime imzasını atan yeni Smartstream teknolojisi, daha düşük egzoz emisyonu da sunuyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip KONA, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor. Hyundai, dizel modellerinin haricinde, düşük yakıt tüketimi ile ilgili çalışmalarını da sürüyor. Hyundai’nin kendi geliştirdiği 7DCT çift kavramalı şanzımanı, manuel ve otomatik tiplerin tüm avantajlarını tek bir yerde birleştiriyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

7DCT ile birlikte KONA’da üç farklı sürüş modu sunuluyor. ECO, Normal ve Sport olarak adlandırılan bu modlar, her türlü sürüş keyfine göre uyum sağlayabiliyor. Örneğin; ECO modda gaz tepkileri yavaş ve vites geçiş oranları daha hızlı bir şekilde gerçekleşerek özellikle şehir dışı sürüşlerde maksimum ekonomi elde ediliyor. Normal mod ise günlük kullanımda hem ekonomiye hem de hızlı kullanıma olanak sağlıyor. Spor mod ise tamamen performanslı kullanıma yönelik. Sport’ta diğer modlara göre vitesler daha uzun tutulduğu için farklı bir değiştirme düzeni var. Vitesler daha geç değişirken daha fazla devir çevirmeye de imkan tanınıyor. Ayrıca, gaz pedalının tepkileri de diğer modlara göre daha hassas. Tork eğrisi de bu modda daha düşük devirlerden itibaren hissedilmeye başlıyor ve böylelikle daha performanslı ve daha keyifli bir şürüş keyfi elde ediliyor.

SUV PAZARINDA ETKİNLİĞİMİZ ARTIYOR

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında turbo benzinli motoruyla satışına başladığımız KONA modelimizin bugün de 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonunu tüketicilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Aynen benzinli versiyon gibi segmentinin en güçlü motoru olan dizel de hem hem performansı hem yakıt ekonomisi hem de Euro 6D normlarını karşılayan düşük emisyon seviyesiyle beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sattığımız araçların içerisindeki SUV payımız yüzde 20 seviyesindeydi. Segmentinde liderliğe koşan Tucson’un ardından satışa sunduğumuz Kona dizel sayesinde de SUV pazar payımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.