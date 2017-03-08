Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur sahnede

Renault, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ZOE e-sport konsepti modelini ve Yeni Captur’un dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Koleos ve Alaskan’ın ise bu yıl Avrupa pazarına sunulması bekleniyor.

2017 Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki Renault ZOE e-Sport, markanın elektrikli otomobiller alanında süregelen gelişimini gözler önüne seriyor. Eşsiz özelliklere sahip Renault ZOE e-Sport, ZOE’nin yarış otomobiline dönüştürülmüş hali. Üstelik Renault Grubu’nun, tamamen elektrikli ve tek koltuklu otomobillerin yarıştığı FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) Formula E Şampiyonası’ndan elde ettiği üç yıllık galibiyet deneyiminden de faydalanıyor. Formula E’nin bu denli sevilmesinin nedenlerinden biri de büyük şehirlerin merkezlerinde düzenlenmesi ve herkesin bu yüksek performanslı araçları yarışırken görmesine imkan vermesi.

100 KM’YE 3.2 SANİYE

ZOE e-Sport tek koltuklu Renault e.dams ile aynı sportif stile ve gövde rengine sahip. ZOE e-Sport konsept otomobilinin pil (450kg) dahil 1.400 kilogramlık gövdesi tamamen karbondan oluşuyor. ZOE e-Sport’un 0’dan 100 km/s’ye hızlanması 3,2 saniyede gerçekleşiyor. Sürüş menzili 400 kilometre NEDC seviyesinde; bu da gerçek sürüş koşulları altında yaklaşık 300 kilometreye denk geliyor. Yeni Z.E. 40 pil otomobili şarj etme telaşını ortadan kaldırıyor ve seyahat seçeneklerine yepyeni bir boyut kazandırıyor. Yeni ZOE aynı zamanda yepyeni, daha da geliştirilmiş bir dizi internet teknolojili hizmetleri birlikte sunuyor. Böylece Z.E. Trip ve Z.E. Pass sayesinde elektrikli otomobil kullanımı çok kolay hale geliyor.

RENAULT CAPTUR

2016 senesinde 215 bin 670 adetlik satış rakamıyla Avrupa’nın en çok satan şehirli crossover’ı olan Renault Captur yeniden yaratıldı ve daha sıra dışı bir stil ve ileri teknolojilerle gün yüzüne çıkıyor. Koleos ve Kadjar ile birlikte Renault artık eksiksiz bir crossover ürün yelpzesine sahip. Yeni Captur ve Koleos Türkiye’de Haziran ayında pazara sunuluyor olacak. 30’dan fazla potansiyel kombinasyon ile Yeni Captur herkesin zevkine hitap edecek şekilde kişiselleştirilebiliyor. Yeni Captur aynı zamanda altı farklı kişiselleştirme paketi sunuyor: Fildişi, Okyanus Mavisi, Karamel, Kırmızı, Saten Krom ve Patina Krom. Bu renkler beş renkteki kişiselleştirme paketleri ile tamamlanıyor: Fildişi, Okyanus Mavi, Cappuccino, Kırmızı ve Atacama Turuncu (jant kapakları ve kapı detayları). Renault tasarımı Yeni Captur’da da göze çarpıyor: Full-LED ‘Pure Vision’ farlar. Bu teknoloji aracın görüntüsüne yansırken aynı zamanda güvenliğini de arttırıyor. Tamponun alt kısmında C-biçimli LED gündüz farları yer alıyor; bu tasarım artık markanın akıllara kazınan far imzası halini aldı.

DAHA MODERN İÇ MEKAN

Aracın her zamankinden daha zarif olan iç mekanında yüksek kaliteli malzeme, krom ve göz alıcı tonlar kullanıldı. Vites topuzu daha modern bir görünüme sahip; kapı panelleri ise düğmeleri ve kontrolleri bünyesinde barındıracak şekilde revize edildi. LED tavan lambasında da bireysel okuma lambaları yer alıyor. Üst versiyonlarda yeni koltuk tasarımı yan destek ve daha fazla konfor sunuyor. Yeni Captur aynı zamanda en pratik özelliklerle donatıldı: Easy Life torpido çekmecesi ve çıkarılabilir döşeme.