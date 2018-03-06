720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi, Ferrari 488 Pista, Türkiye yollarında 2019 yılında boy göstermeye başlayacak.

Ferrari, 488 Pista ile 88. Cenevre Otomobil Fuarı’nın yıldızı oldu. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan ödünç aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. Türkiye’ye özel 7 adet kotası bulunan otomobil, kullanıcıları ile 2019 yılında buluşacak. 488 Pista’ya sahip olabilmek için, Ferrari’nin belirttiği kriterleri yerine getirmek gerekirken, Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın Genel Müdürü Sinan Saip Bel, otomobil ile ilgili olarak “Ferrari tarihindeki en önemli modellerden biri olan 720 HP gücündeki 488 Pista’yı, daha önce 488 GTB/Spider ile beraber V8 motora sahip başka bir Ferrari modelini 1 yıl içerisinde satın alanlar, Ferrari Challenge yarışlarına katılanlar ve bir ya da daha fazla Versione Speciale Serisi modele sahip olanlar, önümüzdeki yıl itibari ile koleksiyonlarına dahil edebilecek. Ayrıca geçmişte Ferrari Corso Pilota ile Ferrari Challenge organizasyonlarına katılmış olan kullanıcıların otomobilleri, kendi istekleri doğrultusunda Ferrari tarafından özel donanımlarla üretilecek” dedi.