Lüks otomobil üreticisi Lamborghini yılın ilk 6 ayında 2 bin 327 otomobil satışı gerçekleştirdi. Markanın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Automobili Lamborghini S.p.A dünya satışlaının artmaya devam ettiğini açıkladı. İçinde bulunulan 2018 yılının ilk altı ayında (1 Ocak – 30 Haziran) İtalyan süper spor otomobil üreticisi, dünya genelindeki müşterilerine toplam 2.327 otomobil teslim etti. Böylece önceki yıla kıyasla satışlarda yüzde 11 artış gerçekleşti. Bu rakamlar yeni bir rekor anlamına geliyor ve sadece beş yıl önceki tüm yıllık satış rakamlarını bile aşıyor.

Automobili Lamborghini S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali şunları söyledi: “Lamborghini 2017’de, istikrarlı bir şekilde iyi durumda olduğunu kanıtladı. Üst üste dördüncü altı aylık dönemde de yeni bir rekor kırmamız, markamız, ürünlerimiz ve ticari stratejimizin sürdürülebilirliğini teyit ediyor. Üstesinden geldiğimiz benzeri görülmemiş iki zorlu görev göz önüne alındığında, bu başarılar daha da dikkat çekiyor: bir yandan süper spor otomobili serisi için yeni modeller hazırlarken, bir yandan da çok takdir edilen Süper SUV Urus’un üretimini artırdık. Lamborghini tarihindeki bu önemli atılım, eşsiz ekibimizin tutku, azim ve yetkinlik özellikleri sayesinde mümkün oldu.”

Temmuz ayında Lamborghini Urus’un müşterilere ilk teslimatları başlayacak. Yani yılın ilk yarısındaki büyüme esas olarak, iki süper spor otomobil modeli olan Huracan ve Aventador model hatlarındaki satışların daha da artmasından kaynaklandı.

Huracan Performante satışlarındaki artışın desteğiyle, Coupe, Spyder ve yarış otomobili versiyonlarını kapsayan Huracan model hattının global satışları 1.400’den 1.604’e yükseldi. Aventador hattı, önceki dönemdeki yüksek seviyeyi tutturdu ve 673 adet otomobil teslimatı yapıldı.

Lamborghini için en büyük pazar ABD olurken bu ülkeyi Japonya ve İngiltere izledi. En güçlü bölge olan Avrupa’da yüzde 30’dan fazla artış gerçekleşti. Avrupa ülkeleri arasında İtalya, İngiltere ve Avusturya en yüksek büyüme oranlarını gösterdi.

Lamborghini için görünüm son derece olumlu olmaya devam ediyor. Şirket, Sant’Agata Bolognese’deki genel merkezinde Urus model hattı için yeni kurulan geliştirme ve üretim tesislerinde devasa yatırım aşamasını başarıyla tamamladı. Şirket, 2018 yılının kalan kısmında da güçlü büyümenin sürdürülmesinin beklendiğini teyit etti.